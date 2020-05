Covid-19 10 maggio: a Roma 11 e in tutto il Lazio 32

Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registrano 4 casi nelle ultime 24h. Buono anche il dato su Roma con soli 11 nuovi casi e nel resto della provincia 17.

Quindi nel complesso sono 32 casi di positività nelle ultime 24 ore e un trend al 0,4%.

L’ultimo dato così basso si era registrato il 10 marzo (quasi a inizio emergenza).

I guariti sono arrivati a 2.322 e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 179 mila.

La riforma

“La prossima settimana – annuncia l’Assessore Alessio D’Amato – saremo a lavoro per un think tank (laboratorio d’idee – ndr) sulla riforma dell’assistenza agli anziani formato da autorevoli rappresentanti del mondo scientifico, della comunicazione, della sanità e del mondo religioso.

Coronavirus, i dati del 10 maggio nelle Asl del Lazio

Nelle Asl di Roma: 11 e 0 decessi

Asl Roma 1 – 7 nuovi casi positivi. 63 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la Casa della Salute di Via Clauzetto e 1 presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni;

Asl Roma 2 – 3 nuovi casi positivi. 56 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Policlinico Campus Biomedico e 1 presso la Casa della Salute Santa Caterina della Rosa;

Asl Roma 3 – 1 nuovo caso positivo. 36 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la direzione generale di Casal Bernocchi e 1 presso l’ex presidio del Forlanini;

I dati nella provincia di Roma: 17 casi e 1 decesso

Asl Roma 4 – 3 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 68 anni.

Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Civitavecchia e 1 presso l’Ospedale di Bracciano;

Asl Roma 5 – 3 nuovi casi positivi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Centro Agroalimentre di Guidonia e 1 a Colleferro, Via degli Esplosivi;

Asl Roma 6 – 11 nuovi casi positivi. 215 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Da martedì 12 maggio operativi i primi due moduli della RSA pubblica di Albano per 27 posti letto. Sarà operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale dei Castelli;

I dati nelle altre province del Lazio: 4 nuovi casi e 0 decessi

Asl di Latina – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 78 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale Goretti di Latina e 1 a Gaeta, Piazza di Liegro;

Asl di Frosinone – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi.

Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Cassino e 1 presso l’Ospedale di Sora;

Asl di Viterbo – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Sarà operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Sarà operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso Piazzale Istituto D’Arte di Rieti;

Notizie dagli Ospedali

Policlinico Umberto I – 88 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. 4 pazienti guariti;

Azienda ospedaliera San Camillo – Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 5 giorni. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Policlinico Gemelli – 89 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 15 in terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata – 68 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro sono 11: 9 bambini e 2 mamme. Buone condizioni generali per tutti i ricoverati;

Università Campus Bio-Medico – 31 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva.

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate bisettimanalmente (martedì-venerdì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino 7 maggio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 8.87 (2.548 casi dall’inizio dell’emergenza). Per i quartieri il tasso più alto, rispetto al numero di residenti, è in zona Villa Pamphili. 384,62 (1 caso), zona Foro Italico: 137.4 (9 casi) e in zona via dell’Omo: 121.52 (24 casi).

