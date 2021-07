COVIDIO Il verso e l’errore di Luciano Saltarelli e Lino Fiorito e con Angelo Curti 

Venerdì 23 luglio 2021 ore 20,30, Teatri Uniti debutta al Circolo della Pipa in Roma nell’ambito della rassegna “Raffaello per Roma” con COVIDIO Il verso e l’errore di Luciano Saltarelli e Lino Fiorito, una performance/istallazione sull’isolamento che accosta l’esilio sul Mar Nero del poeta latino Ovidio all’attuale tema della pandemia. L’opera viene eseguita dai tre performer, Angelo Curti, Lino Fiorito e Luciano Saltarelli, e si articola in prologo, sequenze sceniche iterate e epilogo.

Secondo Luciano Saltarelli, autore e attore da diversi anni legato all’attività di Teatri Uniti: “Il poeta latino, confinato duemila anni fa in una terra a lui estranea, per un “carmen et error”, soffrì tale condizione di esule e riversò tutte le sue angosce nella scrittura di Tristia. Nell’opera si avverte la sofferenza e il dolore del distacco dalle cose e dagli affetti. Ovidio abbandonò la frenetica vita romana per essere catapultato in un luogo ostile ed estraneo, in cui la natura fu l’unico conforto. Oggi, venti secoli dopo, ognuno ha vissuto in modo più o meno drammatico un isolamento, una sospensione in un tempo immobile che ha, in varie forme, dato la possibilità di ascoltarsi, nel tentativo di rigenerare sé stessi. Tutto ciò che era familiare ha acquistato un nuovo senso, determinato dalla ripetizione. Al centro di tutto la natura, che è al tempo stesso causa e conforto dell’isolamento e si rivela essere protagonista indiscussa degli eventi umani.”

Per Lino Fiorito, pittore e scenografo con un lungo percorso fra teatro e cinema con Mario Martone, Toni Servillo, Paolo Sorrentino, fra gli altri, COVIDIO è: “un lavoro su noi, sul nostro fallimento, come individui, sull’emergenza planetaria che abbiamo contribuito a creare, che ha costretto la popolazione mondiale a confrontarsi con la solitudine coatta e i problemi di una crescita e di uno sviluppo senza freni che la specie umana pone al pianeta e alle altre specie che popolano la Terra. Immagini, pensieri, visioni si affollano nella mente di Ovidio, si formano nel guardare il mare, le nuvole, le rocce, gli alberi, silenziose presenze della natura di Tomis, il luogo dove l’imperatore Augusto lo ha esiliato. L’isola diventa per il poeta un nuovo mondo dove, lontano da Roma, può ritrovare sé stesso, le trame del proprio destino, l’essenza nascosta della vita e dell’esperienza umana.”

L’azione scenica è sostenuta da un repertorio iconografico di immagini e video, e da un tappeto sonoro di musiche e rumori, registrati o eseguiti dal vivo, con il supporto tecnico di Lello Becchimanzi, Daghi Rondanini e Gennaro Visciano e la voce di Andrea Renzi.