Criminologia: dal romanzo ai casi concreti

Presso la biblioteca Quarticciolo, sabato 28 maggio 2022 alle ore 11.30, si terrà un incontro multidisciplinare tra letteratura e psicologia con la presentazione congiunta dei testi di Massimiliano Nespola e Federica Giadinoto, “Badolato-Dublino, la rosa dei venti” “Saggi di psicologia criminale”

Il trattamento di storie di reati, di criminalità organizzata e quant’altro vede sui media la sua pagina fissa. Ecco perché occuparsi dell’argomento cercando aspetti di originalità, attraverso momenti di riflessione organizzati seguendo una prospettiva particolare.

In relazione a ciò, Federica Giandinoto, avvocatessa, ha pubblicato sul tema “Saggi di psicologia criminale”, raccogliendo una serie di casi di interesse giudiziario, più o meno recenti e focalizzando l’attenzione anche sui processi mentali che si attivano negli autori di reati anche particolarmente efferati.

Massimiliano Nespola, giornalista pubblicista, per l’occasione riproporrà all’attenzione del pubblico il suo romanzo “Badolato-Dublino, la rosa dei venti”, una storia sulla lotta alla criminalità organizzata internazionale di matrice calabrese, la ‘ndrangheta, che, come è noto, oggi va combattuta e contrastata nelle sue propaggini in tutto il mondo, partendo dal tracciamento dei flussi finanziari che la riguardano.

La cornice entro cui leggere questo evento è l’idea che si possano unire gli strumenti di più discipline per diffondere sull’argomento conoscenza e consapevolezza.

In questo caso, la descrizione dei fatti diventa occasione di analisi e ricerca, volta alla comprensione delle personalità spesso contorte – ma anche drammaticamente coerenti e lucide – di individui che si macchiano di tali colpe. Il risultato è un’unione di prospettive differenti sul tema della delinquenza e della devianza, che parte dall’osservazione per addentrarsi nei territori affascinanti, vasti e complessi della letteratura e della psicologia.