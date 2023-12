Crolla solaio e donna precipita con letto al piano di sotto

Attimi di terrore per una donna di 76 anni che è rimasta ferita nel crollo di un solaio al settimo piano di una palazzina in viale Eritrea a Roma.

La donna si trovava a letto quando il pavimento ha ceduto facendola sprofondare al piano di sotto, dove sono in corso lavori di ristrutturazione.

Proprio il materasso avrebbe per fortuna attutito il colpo.

La 76enne è stata portata in ospedale in codice rosso per alcuni traumi.

Evacuati durante le operazioni alcuni appartamenti. A quanto riferito dai pompieri, i due appartamenti interessati sono stati posti sotto sequestro per gli accertamenti.