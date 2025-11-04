Crollo Torre Conti, Gualtieri depone mazzo di fiori per operaio scomparso

Un mazzo di fiori, deposto in silenzio ai piedi della Torre dei Conti. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto rendere omaggio a Octay Stroici, il 66enne operaio morto dopo ore di agonia in seguito al crollo avvenuto ieri nel cuore del centro storico.

Un gesto semplice, ma denso di dolore e rispetto, per ricordare un uomo che ha perso la vita lavorando.

Il primo cittadino si è recato questa mattina in largo Corrado Ricci, subito dopo aver partecipato in Prefettura alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, convocata d’urgenza dopo i due cedimenti che hanno colpito la Torre dei Conti.

“Su richiesta della moglie e della famiglia – ha spiegato Gualtieri – i funerali di Octay Stroici si terranno in Romania. La città di Roma è vicina ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.”

“Ora mettere in sicurezza la Torre”

Durante l’incontro in Prefettura, il sindaco ha sottolineato la necessità di intervenire subito sulla messa in sicurezza del monumento, precisando che le indagini sulle cause del crollo sono affidate alla Magistratura.

“Massima collaborazione e fiducia nella Procura – ha assicurato –. Intanto, in accordo con la Sovrintendenza, il Ministero della Cultura e i Vigili del Fuoco, abbiamo concordato un piano di azione immediato per verificare le condizioni strutturali della Torre e definire gli interventi urgenti per metterla in sicurezza.”

L’area, al momento, resta sotto sequestro, ma i tecnici sono già al lavoro per una valutazione approfondita e per evitare ulteriori rischi.

