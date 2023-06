Cultura, Raggi, Festa, M5S, LcR: “Cinema America batte i teatri di cintura di Roma Capitale”   

“Ostia, Tor Bella Monaca e Quarticciolo: in queste tre zone romane ci sono tre teatri, presidi culturali che, evidentemente, per Gualtieri non sono a sufficienza ‘fondamentali’, tanto da dimenticarsi che il 30 giugno prossimo ne scade la gestione triennale. Eppure è una gestione che, malgrado tutto e finora, ha offerto ai territori spettacoli, laboratori, mostre ed incontri. Ci confermano che partirà un bando Zètema al riguardo ma di fatto, non essendo ancora avviato, sarà necessaria una proroga dei termini di gestione altrimenti il 30 giugno calerà il sipario anche sulla programmazione estiva. E considerando che le risorse finanziarie capitoline per la cultura e le manifestazioni estive in alcuni Municipi sono pari allo zero spaccato in euro, ci si riduce ad invitare professionisti dello spettacolo, come ad esempio al Municipio I, offrendo solo la gratuità del suolo pubblico. E se le priorità di una Amministrazione si vedono dalle scelte di bilancio, gli spettacoli nei Municipi e nei teatri di cintura interessano chi governa la città molto meno del salvataggio in 48h dei gestori delle Arene del Cinema America. Ci sono dunque priorità di cui non cogliamo il senso politico. O forse – purtroppo – si.”