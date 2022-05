“Culture del Teatro moderno e contemporaneo. Per Angela Paladini Volterra” è un’iniziativa pluriennale volta a promuovere e diffondere la cultura teatrale, realizzata dal CLICI – Centro di Lingua e Cultura Italiana dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, grazie alla generosità della Famiglia della studiosa Angela Paladini Volterra. Nel corso degli anni e con prestigiose collaborazioni internazionali, il progetto ha visto l’organizzazione di molteplici attività che, nate a corollario del Convegno internazionale di studi, hanno coinvolto anche il mondo della scuola e della cultura, realizzando corsi di formazione per studenti e docenti, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) aperti alle scuole secondarie di secondo grado e promuovendo cortometraggi e video performativi realizzati da artisti fi fama internazionale.

Dopo l’ultima edizione del novembre 2020 svolta interamente a distanza a causa dell’emergenza epidemiologica, un’edizione che ha fatto della fruizione a distanza un’occasione di approfondimento e arricchimento, “Culture del Teatro moderno e contemporaneo. Per Angela Paladini Volterra” torna in presenza. La IX edizione del Convegno internazionale di studi si svolgerà il 9 e 10 giugno, presso la Macroarea di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il Convegno verterà sul tema Autore e autorialità, quale stimolo per rileggere le complesse dinamiche e relazioni fra letteratura, teatro e cinema, con un focus specifico su Pier Paolo Pasolini all’incrocio delle arti, nell’intento di partecipare attivamente alle celebrazioni per il Centenario della sua nascita. Come d’abitudine il progetto attrae attivamente anche il mondo della scuola, coinvolgendo gli studenti degli istituti d’istruzione superiore di secondo grado della Regione Lazio in un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sulle tematiche del progetto ed in sinergia con il Laboratorio “Milla. Scritture letterarie per le scene dello spettacolo” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Una specifica sezione del Convegno, denominata cantieri della scuola e della ricerca: testimonianze, laboratori, didattica sarà dunque dedicata alle scuole e ospiterà cortometraggi, performance e letture sceniche preparate dagli studenti lungo il percorso, con l’obiettivo di una condivisione sempre maggiore fra mondo dell’Università e mondo della scuola, divulgazione scientifica e compagine culturale, per arrivare ad una diffusione sempre più ampia del sapere letterario, teatrale, cinematografico.

“In questa IX edizione del Convegno vorremmo proseguire l’indagine sul Teatro moderno e contemporaneo avviata nelle edizioni precedenti, proponendo una riflessione su chi sia l’autore di un’opera teatrale, tanto più quando questa si contamina con le altre arti, letteratura, cinema, musica, multimedialità. Lo sguardo sulle dinamiche e le fenomenologie del passato e sull’evoluzione del teatro fino alla contemporaneità sarà occasione per riflettere sul senso delle tante autorialità che contribuiscono all’espressione artistica oggi con l’intento di guardare al domani”, sostiene la Prof.ssa Florinda Nardi, docente di Letteratura Italiana e componente del Comitato scientifico a direzione del Convegno.

Nella giornata conclusiva del Convegno si assisterà agli interventi video e performativi degli studenti del Laboratorio “Milla. Scritture letterarie per le scene dello spettacolo” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dei Licei aderenti all’iniziativa.

La partecipazione è libera e gratuita.

Giovedì 9 giugno 2022, dalle ore 9.30 alle 17.00

Venerdì 10 giugno 2022, dalle ore 10.00 alle 17.00

Programma e contenuti online disponibili sul sito al link http://clici.uniroma2.it/culture-del-teatro/

Pagina Facebook: https://urly.it/3ntn-

Hashtag ufficiali: #unitorvergata #Clici #Milla #CulturedelteatroAPV