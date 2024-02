Giovedì 29 febbraio 2024, dalle ore 12, all’istituto d’Istruzione Superiore San Benedetto di Latina, si svolgerà “Dai nostri pascoli alle vostre tavole a Latina”, iniziativa di valorizzazione delle produzioni derivanti da sistemi di allevamento di animali al pascolo, organizzato dal Progetto LIFE Grace, di cui è capofila ARSIAL.

L’incontro ha l’obiettivo di valorizzare la qualità delle produzioni animali e conclude un percorso cominciato lo scorso 15 gennaio di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche della conservazione dei pascoli e dello sviluppo di soluzioni commerciali innovative per la carne “grass-feed” attraverso un approccio territoriale di rete.

Nell’ottica di riqualificare un’economia locale, LIFE Grace intende favorire opportunità di istruzione e formazione essenziali per la crescita dell’occupazione, per lo sviluppo dell’economia locale e per consolidare il mercato delle carni e altri prodotti derivanti da allevamenti estensivi in aree naturali incentrati sul pascolo. Le Direttive europee che hanno istituito la Rete Natura 2000, infatti, riconoscono il valore di tutte quelle aree nelle quali la presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso nei secoli il mantenimento di un equilibrio tra attività umane e natura; non a caso in queste aree l’obiettivo è quello di conservare gli habitat seminaturali di pascolo di cui si occupa il Progetto LIFE Grace nel Lazio.

Il percorso ha già coinvolto studenti e docenti dell’Istituto San Benedetto di Latina attraverso una Unità didattica specificatamente dedicata a LIFE Grace guidata dal prof. Forzan e che prevederà anche un esame finale. E dopo laboratori di preparazione delle carni e gli eventi di degustazione, come quello al mercato di Campagna amica del 24 gennaio, nel corso dell’iniziativa di giovedì prossimo gli studenti saranno impegnati in un laboratorio di sezionamento carne guidato da Mara Labella e Orlando Di Mario, che da anni rappresentano una eccellenza professionale nel loro settore.

Al termine dell’attività didattica, si terrà l’incontro con le principali rappresentanze del territorio per costruire assieme strumenti di aggregazione territoriale e co-marketing per riqualificare e rafforzare le filiere zootecniche in linea con lo sviluppo sostenibile dei territori e nello stesso tempo, per migliorare la redditività delle risorse aziendali mantenendo una propria autonomia.

Interverranno: l’eurodeputato Matteo Adinolfi, l’Assessore Regionale all’Agricoltura e sovranità alimentare Giancarlo Righini, l’Assessora regionale al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità Elena Palazzo, il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, il Sindaco facente funzione di Itri Giuseppe De Santis, la Sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, l’Assessore alle attività produttive del Comune di Latina Antonio Cosentino, l’Assessore al Turismo del Comune di Latina Gianluca Di Cocco, il Presidente della CCIAA di Frosinone e Latina Giovanni Acampora, il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Latina Anna Carbonara, il Consigliere regionale Enrico Tiero, il Presidente Nazionale Italiana Macellai Orlando Di Mario, la Presidente Confcommercio Lazio sud Priverno Annarita Fantozzi, il Presidente della Confcommercio Lazio sud Fondi Vincenzo Di Lucia, la Presidente provinciale di Federcarni Lazio Sud Mara Labella, la Direttrice EBTL Ente Bilaterale Turismo del Lazio Silvana Morini, Direttore Confcommercio Lazio e Confcommercio Lazio sud (Fr e Lt) Salvatore Di Cecca, la Responsabile formazione dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio Francesca Sofia, la referente di Confcommercio Lazio Sud Antonella Masocco, il delegato di Ambiente e Sviluppo Rurale di Itri Massimo Pelliccia. Quest’ultimo è tra gli allevatori della Rete (business network) Grace che accoglierà gli studenti nella visita in azienda, che si terrà prossimamente a marzo, in cui potranno vedere il Vitellone Bianco d’Itri allevato in biologico al pascolo nella ZPS dei Monti Aurunci e apprezzare una degustazione a base di tartare da tali carni.

Al termine dell’incontro sarà offerta una degustazione di menù a base di carne dai pascoli e di prodotti locali coltivati nell’Istituto San Benedetto con calici offerti da La Valle dell’Usignolo.

L’incontro si svolgerà giovedì 29 febbraio 2024, dalle ore 12 alle 13:30, nella sala degustazione della sede dell’istituto d’Istruzione Superiore San Benedetto, in Via M. Siciliano, 4, Borgo Piave LT.

LIFE Grace

Il progetto LIFE GRACE (LIFE19 GIE/IT/000977 GRAsslands Conservation Efforts through usage) è co- finanziato dal programma europeo LIFE. Sono partner del progetto l’Università La Sapienza – Dipartimento di biologia ambientale, Comunità Ambiente, Firab e Green Factor.

Maggiori informazioni su: www.lifegrace.eu

email a info@lifegrace.eu

