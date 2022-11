Dal 5 dicembre la MIC Card diventa anche digitale

È in arrivo un’importante novità per i moltissimi fruitori dell’offerta culturale del Sistema Musei di Roma Capitale. A partire dal 5 dicembre, infatti, gli utenti maggiorenni residenti o domiciliati a Roma o nella Città Metropolitana di Roma e gli studenti delle università romane potranno acquistare la MIC Card – fino a oggi emessa esclusivamente in formato cartaceo – anche attraverso un nuovo servizio di digitalizzazione che consentirà loro un più facile utilizzo e un più rapido accesso nei tanti musei del territorio di Roma. Un conto alla rovescia che inizierà da oggi, lunedì 28 novembre, con la sospensione delle operazioni di vendita per consentire, nei prossimi sette giorni, l’introduzione del nuovo sistema.

Ideata e promossa nel 2018 nell’ambito dei servizi per la Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e realizzata da Zètema Progetto Cultura, la MIC Card giunge a questo suo primo storico passaggio dopo quattro anni con un numero complessivo di vendite che, nonostante le diverse chiusure al pubblico dei Musei causa pandemia COVID 19, al 30 settembre 2022 ha superato le 280.000 unità.

Il nuovo sistema di digitalizzazione si avvale di un sito web dal look semplice e intuitivo (https://miccard.roma.it), dell’app MIC Card per l’acquisto e la gestione della MIC Card digitale e di un nuovo applicativo Web per gli operatori che consentirà uno svolgimento più rapido ed efficace delle operazioni di vendita della Card (fisica, digitale e Gift).

Dal 5 dicembre, quindi, gli utenti avranno l’opportunità di gestire in totale autonomia la propria MIC Card, con la possibilità di accedere allo storico dell’utilizzo, al controllo della scadenza e alle altre funzionalità connesse. La MIC Card digitale potrà essere acquistata online, presso le biglietterie museali e nei Tourist Infopoint, e consentirà agli utenti di procurarsi in anticipo il biglietto d’ingresso sulla piattaforma dedicata raggiungibile dal sito web e dall’app, recandosi direttamente al controllo d’accesso senza code o passaggi in biglietteria.

“La nascita della MIC Card digitale è una notizia di grande importanza per tutti i cittadini di Roma e della Città Metropolitana, che dal prossimo 5 dicembre potranno avere a disposizione uno strumento che, oltre che estremamente conveniente, sarà ancora più flessibile e comodo da usare. Per rendere il meraviglioso patrimonio culturale, storico e archeologico della nostra città ancora più fruibile per tutti“, così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

L’introduzione della nuova app mobile MIC Card renderà ancora più facile per gli utenti fruire dei vantaggi della MIC Card, poiché oltre alle funzionalità di gestione precedentemente elencate permetterà anche di consultare i luoghi dove poter accedere con tutte le informazioni utili (indirizzo, orari, ecc.) e vedere su mappa i luoghi più vicini.

MIC CARD

QUANTO COSTA?

5 euro

COSA COMPRENDE?

La MIC card del Sistema Musei di Roma Capitale offre per un anno:

– accesso gratuito e illimitato ai 18 musei del Sistema *

– accesso gratuito a 25 siti archeologici e storico-artistici della città **

– visite guidate gratuite con i curatori, grazie al programma aMICi

– accesso diretto al museo, senza file! (compatibilmente con la capienza e a esclusione della prima domenica del mese gratuita per tutti)

– accesso gratuito e diretto agli eventi speciali come Notte dei Musei e Musei in Musica

– sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei Musei

* comprendono i musei gratuiti e i musei gratuiti con la MIC card

** in alcuni siti è previsto un pagamento a parte per la visita guidata a cura delle associazioni culturali

CHI PUÒ USARE LA MIC CARD?

Puoi usare la MIC card se sei:

– maggiorenne residente a Roma o nella Città Metropolitana di Roma

– studente nelle Università pubbliche e private presenti nel territorio della Città Metropolitana di Roma

– maggiorenne domiciliato a Roma o nella Città Metropolitana di Roma

DOVE SI ACQUISTA?

Puoi acquistare (o rinnovare) la MIC card digitale

– in tutte le biglietterie museali | Anche in formato cartaceo o Gift

– nei Tourist Infopoint (Castel Sant’Angelo, Ciampino, Fiumicino, Fori Imperiali, Minghetti, Termini) | Anche in formato cartaceo o Gift

– online su www.miccard.roma.it o sull’App Mobile Mic Card

TUTTI I MUSEI GRATUITI CON LA MIC CARD

· Musei Capitolini

· Centrale Montemartini

· Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali

· Museo dell’Ara Pacis (escluso lo spazio espositivo che prevede ingresso ridotto per i possessori di MIC card)

· Museo di Roma (escluso lo spazio espositivo che prevede ingresso ridotto per i possessori di MIC card)

· Galleria d’Arte Moderna

· Museo di Roma in Trastevere

· Musei di Villa Torlonia (Casino dei Principi / Casino Nobile / Casina delle Civette / Complesso della Serra Moresca)

· Museo Civico di Zoologia

· Casa Museo Alberto Moravia

· Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

· Museo delle Mura

· Museo di Casal de’ Pazzi

· Villa di Massenzio

· Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

· Museo Napoleonico

· Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

· Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese

SPETTACOLI MULTIMEDIALI RIDOTTI CON LA MIC

· Planetario (biglietto ridotto per i possessori di MIC card)

· Viaggio nei Fori (biglietto ridotto per i possessori di MIC card)

· Circo Maximo Experience (biglietto ridotto per i possessori di MIC card)

· Roma Imperiale – Virtual Reality Bus (biglietto ridotto per i possessori di MIC card)

TUTTI I SITI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI

· Acquedotto Vergine di via del Nazareno

· Area archeologica del Circo Massimo

· Area archeologica del Sepolcro degli Scipioni

· Area archeologica di Settecamini

· Area Sacra di S. Omobono

· Auditorium di Mecenate

· Casa dei Cavalieri di Rodi

· Colombario Pomponio Hylas

· Fontanone dell’Acqua Paola (Fontanone del Gianicolo)

· Fori Imperiali

· Insula dell’Ara Coeli

· Insula romana sotto Palazzo Specchi (case di San Paolo alla Regola)

· Ipogeo di via Livenza

· Ludus Magnus

· Mausoleo di Augusto

· Mausoleo Monte del Grano

· Mitreo dell’Ara Massima di Ercole (Mitreo del Circo Massimo)

· Monte Testaccio

· Mura di Aureliano Camminamento di Viale Pretoriano

· Mura di Aureliano da Porta Pinciana lungo via Campania

· Museo del Teatro Argentina

· Necropoli Ostiense (Sepolcreto Ostiense)

· Ninfeo dell’Uccelliera di Villa Celimontana

· Ninfeo di via degli Annibaldi

· Porta Asinaria

· Sepolcri repubblicani di via Statilia

· Trofei di Mario e Porta Magica

· Villa cosiddetta di Plinio