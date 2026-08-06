Dalla Dolce Vita al degrado: blitz della Polizia a Piazza Barberini, raffica di sanzioni per oltre 6.500 euro

Non solo le periferie abbandonate a se stesse, ma anche gli scorci simbolo della Roma da cartolina finiscono nel mirino delle forze dell’ordine.

Questa volta il sipario dei controlli si è alzato su Piazza Barberini, a due passi dai fasti di via Veneto, in una zona che per decenni ha rappresentato il cuore pulsante della movida e dell’eleganza capitolina.

L’operazione, coordinata dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza Castro Pretorio, ha visto sul campo una task force congiunta composta da agenti della Polizia di Stato, militari della Guardia di Finanza e ispettori del Lavoro, uniti per restituire decoro e garanzie di legalità all’area.

Partiti con un presidio preventivo anti-scippo nei pressi dello snodo metropolitano, gli operanti hanno rapidamente esteso il raggio d’azione alle attività commerciali che affollano la piazza. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti sei esercizi pubblici per verificare il rispetto delle normative sanitarie, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la regolarità fiscale.

I risultati degli accertamenti hanno evidenziato un quadro critico: gli agenti hanno riscontrato l’assenza di tracciabilità delle materie prime, scarse condizioni igienico-sanitarie e la presenza di cibo scaduto pronto a finire nei piatti dei turisti, facendo scattare l’immediato sequestro degli alimenti.

A questo si sono aggiunte violazioni fiscali, omessa esposizione dei prezzi, assenza della SCIA e gravi carenze in materia di sicurezza lavorativa, per un ammontare totale di sanzioni che ha superato i 6.500 euro.

Il bilancio sul fronte della sicurezza urbana conta 51 persone identificate. Proprio all’interno della stazione metro Barberini, i poliziotti hanno fermato due cittadini italiani trovati in possesso di hashish: per entrambi sono scattate le denunce e la formale segnalazione alla Prefettura.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza