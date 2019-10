Dalla metà di novembre l’81 di nuovo nelle vie del Prenestino-Labicano

Il 5 ottobre 2019 in piazza Roberto Malatesta si è tenuta la riunione del Comitato Pigneto -Prenestino.

Nell’incontro è stata fatta una comunicazione sulle battaglie del Comitato in particolare per una piazza più verde e per il ritorno del capolinea della linea 81 a piazza Roberto Malatesta.

È intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici del V municipio Paola Perfetti che ha informato sulla risposta dei dirigenti dell’Atac a questa richiesta e ha puntualizzato che dalla metà di novembre lo storico autobus ricalcherà le vie del quartiere Prenestino-Labicano.

Infine è stato montato il proiettore per il film Bangla che ha riempito tutti i gradini della stazione della metro C Roberto Malatesta richiamando anche persone da fuori del quartiere.

Angelo Cinat