Daniela Movileanu al Pigneto

Daniela Movileanu, pluricampionessa italiana e giocatrice titolata di scacchi, all’evento elettorale di Roma Futura con Evìta (Eva Vittoria Cammerino) al Pigneto per ribadire l’importanza della socialità, dello sport e della cultura accessibile a tutte e tutti.

Nel weekend, Evìta, capolista di Roma Futura e candidata al consiglio del V Municipio ha organizzato con la campionessa un evento di scacchi aperto al pubblico. I passanti hanno potuto fermarsi a giocare su una delle tante scacchiere montate sui tavoli dell’Isola pedonale del Pigneto, mentre per i principianti sono state organizzate anche delle brevi lezioni sulle regole del gioco.

L’evento ha avuto un grande successo, data anche la sua natura inusuale. In molti si sono fermati incuriositi dalla scena e dalle tante scacchiere. “Gli scacchi sono un’attività comunitaria e collettiva”-dichiara Evìta- uno spazio di socialità intergenerazionale da cui prendere spunto per la ripartenza del Municipio. Avere con noi una campionessa giovane e donna dà ancora più valore all’iniziativa, in linea con i valori che porto avanti come attivista”.