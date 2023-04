“Dark Stories. 10 racconti da brivido” a Tor Tre Teste

Domenica 16 aprile alle ore 18.00 per il terzo ed ultimo dei Pomeriggi Culturali l’Officina Teatrale 23 presenta lo spettacolo “Dark Stories. 10 racconti da brivido”, per la regia di Alessio Tassan.

Con Davide Catini, Alex Johannes, Alessio Tassan, Cristina Turella Dopo lo spettacolo seguirà un buffet.

Ingresso spettacolo e buffet € 5

Si raccomanda la prenotazione allo 06.87081363 (lun-mart-giov-ven dalle 16.30 alle 18.30) o via mail all’indirizzo culturalelepetit@gmail.com

