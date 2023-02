“Decenni di ricordi”, un viaggio del cuore

Arriva “Decenni di ricordi”, un viaggio nella musica del cuore Il prossimo 18 Febbraio, dalle ore 21:00 presso il Teatro Regina Pacis di Roma, un evento unico e imperdibile per gli amanti della musica di Amedeo Minghi e non solo: “Decenni di Ricordi” con Fabio Minghi e Paolo Audino, autore di molti brani del Maestro e di tanti artisti come Mina e Celentano, Andrea Bocelli ed altri.

Ospite della serata Rosalia Misseri in arte MisRos, protagonista delle più importanti opere musicali moderne come “Notre Dame de Paris”, “Tosca” di Lucio Dalla, “I promessi sposi” e di vari programmi televisivi che omaggerà invece il grande cantautore bolognese. Sono previste alcune letture a cura dell’attrice Antonella Zema e la partecipazione dell’attrice comica Emanuela Petroni. Antonio Gagliano alle tastiere e Aldo Pacifici alle chitarre.

info & prenotazioni 329 4626910