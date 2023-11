Dedicata a Silvio Francia la Casa della Cultura del V Municipio

Il 29 novembre 2023 alle 18.30 presso Villa De Sanctis, sita in via Casilina 665 si terrà la cerimonia di intitolazione della Casa della Cultura e dello Sport a Silvio Di Francia.

“Il nostro – dichiara il presidente del Municipio Mauro Caliste – rappresenta un omaggio significativo a una figura di spicco che ha contribuito in modo notevole alla crescita culturale e sportiva della nostra Città. Silvio Di Francia ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della promozione delle attività sportive e della vita culturale della comunità, e questa iniziativa mira a preservare e celebrare il suo straordinario lascito. Questa occasione solenne e significativa, alla presenza del Sindaco, della famiglia e delle autorità, in cui rendiamo omaggio a Silvio Di Francia, è un momento per rafforzare il nostro impegno nella promozione della cultura e della memoria nella nostra Città”.