Depuratore ACEA Roma Est di via degli Alberini, il puzzo continua

Dopo un’estate di tregua, quando si pensava che finalmente l’ACEA avesse trovato il modo di operare senza alterare la vita di chi disgraziatamente vive alla portata del suo depuratore di Roma Est, ecco riapparire le diffusioni di miasmi.

Già dai primi di settembre era un puzzo sottile di fogna ad essere segnalato nelle ore tarde della sera fino alle prime del mattino. Poi improvvisamente da venerdì 15 settembre 2023 fino a lunedì 18 l’inattesa impennata con ondate di fetore intense e ripugnanti che hanno molestato tutta la domenica. In particolare le ondate sono state descritte come “di materiale putrescente e a tratti, con un acre odore di cloroformio o di ammoniaca tale da causare bruciore alle vie respiratorie e agli occhi”.

Come da vecchio copione sono tornate le proteste, le richieste di intervento. le telefonate e i post sui media: hanno chiamato la Polizia Locale di Forte Tiburtino che – pur nell’urgenza – non disponendo di pattuglie, ha consigliato di scrivere una e-mail in modo da coinvolgere l’Arpa; qualcuno ha pensato di scrivere a Massimiliano Umberti Presidente del IV Municipio “che si è reso disponibile” (sic); molti hanno inondato i social, altri hanno telefonato in redazione.

Il Cdq, presidente Paolo Santucci, che ringraziamo, ci ha infine fornito tutti i particolari sui giorni, gli orari e i luoghi interessati dal fenomeno e da questi possiamo dedurre brevemente ma efficacemente il percorso della puzza che, sprigionata dal Depuratore in via degli Alberini, ha invaso Colli Aniene e abbondantemente oltrepassato via Calosso e Via Efisio Orano.

Per rappresentare quello che la gente pensa, come non sappia a quale santo votarsi, riportiamo qui di seguito un florilegio di post: “Buonasera. (17 agosto) La puzza del depuratore è intollerabile. Quantomeno in via Balabanoff. Brucia la gola e pizzica il naso…ci stanno intossicando. Non se ne può più” Simona P.; una proposta di L B.: “Fare un sit in con le bandierine colorate, bloccare la Togliatti forse e qualcosa si muove forse.” ; e “Sono anni che denunciamo ma non frega niente a nessuno” S. P.; poi L. B “ non bisogna assolutamente stare in silenzio”; G. L. “E vero !! Basta non ne possiamo più!”;F. T. “Chiamare i NAS? Fare una denuncia? Mandare una pec mettendo in indirizzo tutte le Istituzioni possibili… Municipio, comune, regione, ASL, FF OO??” P. S. “Hanno ricominciato con la fine dell’estate… fanno sempre cosi, quando sanno che la gente richiude le finestre, per risparmiare sui prodotti che dovrebbero usare attaccano a mezzanotte alle 7 di mattina e alle 9. In questo momento che scrivo si sente un odore fortissimo ma …la colpa è nostra che non reagiamo, bisognerebbe andare li e bloccare la strada dove entrano i camion per settimane. Se vi organizzate io ci sono…” L. P. “Quando volete possiamo manifestare sono disponibile”.

L’ACEA? L’ACEA, (Roma Capitale detiene il 51% del capitale), per ora non commenta e continua imperterrita i suoi programmi. Ricordiamo che dal 2010, incurante dell’inquinamento a cui già sottoponeva un quadrante della Città che giorno dopo giorno diventava sempre più popoloso, invece di allontanare il depuratore dall’abitato, ha continuato a potenziarlo per trattare anche i liquami provenienti da altri depuratori tra cui quelli dei Castelli Romani, sequestrati dall’Autorità Giudiziaria per violazioni sulla normativa.

i suoi programmi. Ricordiamo che dal 2010, incurante dell’inquinamento a cui già sottoponeva un quadrante della Città che giorno dopo giorno diventava sempre più popoloso, invece di allontanare il depuratore dall’abitato, ha continuato a potenziarlo per trattare anche i liquami provenienti da altri depuratori tra cui quelli dei Castelli Romani, sequestrati dall’Autorità Giudiziaria per violazioni sulla normativa. Da allora, il nostro depuratore è diventato il refugium peccatorum dell’ACEA che se ne serve con quella catena di centinaia di autocisterne che inarrestabilmente si vedono percorrere le vie di Colli Aniene.

Ora non ci resta che ripetere l’eterna domanda: quando qualcuno lassù, in Campidoglio, si ricorderà dei doveri precisi e imprescindibili che il Comune ha nei confronti dei cittadini e che quindi è ora di metter fine alla crescita di quel mostro con i susseguenti danni che comporta alla salute umana?