Derby di Coppa Italia tra Lazio-Roma, stadio Olimpico blindato: rischio caos

Il fischio di inizio è fissato per le ore 18 di domani Mercoledì 10 Gennaio 2024. Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena il derby di Coppa Italia fra Lazio e Roma. Previsti più di mille agenti delle forze dell’ordine, polizia, carabinieri e guardia di Finanza, che verranno schierati in occasione della partita.

L’imponente dispositivo di sicurezza, stabilito nel corso del vertice in Prefettura a Roma, partirà già da oggi (Martedì 9 Gennaio 2024) con servizi di vigilanza, dei contingenti intorno allo stadio. L’ufficio di Gabinetto della questura di Roma sta gestendo i vari contingenti che verranno impiegati nella gestione e il controllo dell’ordine pubblico anche nelle strade d’accesso allo stadio.

D‘accordo con il Comune di Roma e la polizia Roma Capitale, per le due tifoserie verranno utilizzate due diverse aree di parcheggio, una per i supporters della Roma intorno a piazzale Clodio, mentre per i tifosi laziali è stata individuata l’area di via della XVII Olimpiade.

Le chiusure generali al traffico, scatteranno dalle ore 14:00 di Mercoledì 10 Gennaio 2024: In viale di Tor di Quinto nel tratto compreso fra via di Civita Castellana e largo Diaz, su ponte Duca D’Aosta, in piazzale Maresciallo Giardino, nel tratto compreso tra lungotevere della Vittoria e via Oberdan, nell’intero tratto di lungotevere Cadorna e tra largo e piazzale De Bosis.

Linee bus potenziate:

Ci si aspetta un grande afflusso di spettatori per questo derby di Coppa Italia. Proprio in considerazione di ciò la Questura ha richiesto al dipartimento Mobilità di potenziare le linee bus che consentiranno ai tifosi di raggiungere lo stadio dalle aree di parcheggio Clodio e XVII Olimpiade.

I tifosi potranno, inoltre, raggiungere lo stadio con le seguenti linee: 2 (tram), 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911, 982.

Ci sono poi le linee 61, 160 e 490 che fermano a piazzale Flaminio, da dove si può proseguire verso lo stadio con il 2. Si può anche prendere la linea 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma a piazzale Flaminio e a piazzale Clodio.