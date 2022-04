Di tu in noi di Cettina Caliò a Tomo Libreria a Roma

Domenica 3 aprile 2022 alle ore 18 presso Tomo Libreria in via degli Etruschi 4-14 presentazione del libro Di tu in noi (La nave di Teseo) di Cettina Caliò.

Dialogano con l’autrice Emilio Torsello e Mara Sabia,

Cettina Caliò è nata a Catania nel 1973; perito commerciale, ha compiuto i suoi studi presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Roma e la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania. Scrive poesia e prosa. Cura libri. Traduce dal francese. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni: le raccolte poetiche Poesie (2002), L’affanno dei verbi servili (2005), Tra il condizionale e l’indicativo (2007), Sulla cruda pelle (2012), La forma detenuta (2018) e l’opera narrativa Gravidanza emozionale (2008). Con la silloge I paroli nichi nichi, in dialetto catanese, nel 2013 si è classificata terza al premio nazionale “Città di Ischitella-Pietro Giannone”.