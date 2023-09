Dialetti: “Salva la tua  lingua locale, gli elaborati entro il 18 settembre 2023

La scadenza riguarda le sezioni poesia (edita ed inedita), prosa (edita ed inedita), teatro inedito, fumetto edito e il premio “Tullio De Mauro”

Roma, 1 settembre) C’è tempo sino al 18 settembre per partecipare all’undicesima edizione del premio letterario nazionale, dedicato ai dialetti, “Salva la tua lingua locale” : il concorso è organizzato dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e Autonomie Locali Italiane (ALI), con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione scuola, dell’ong Eip – Scuola Strumento di Pace.

LE SEZIONI. Sono sette le sezioni, tutte a tema libero, per le quali è possibile competere: poesia (edita ed inedita), prosa (edita ed inedita), teatro inedito e fumetto edito alle quali si aggiunge il premio” Tullio De Mauro” intitolato all’illustre e compianto linguista (già presidente onorario di “Salva la tua lingua locale”) e dedicato a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, dizionari, studi su dialetti o lingue locali). La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di dicembre a Roma, come da tradizione, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. La scadenza del 18 settembre non riguarda le sezioni “Musica” e “Scuola”, per entrambe sarà predisposta un’autonoma procedura di partecipazione: si tratta di una scelta voluta dall’organizzazione per valorizzare ancor di più le opere presentate e il lavoro svolto dalle giuria tecnica.

LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. Gli autori possono competere contemporaneamente in più sezioni: per i requisiti previsti, le modalità di invio e per tutte le altre informazioni si rinvia al bando .

ALCUNE INFO SUL PREMIO. “Salva la tua lingua locale” è stato istituito (nel 2013), è promosso ed organizzato dall’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e dall’Ali (Autonomie Locali Italiane), con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione scuola, l’ong Eip – Scuola Strumento di Pace. Nel corso delle dieci edizioni sono circa 3mila gli autori ad aver partecipato e 4mila le opere esaminate dalle varie giurie.

LE GIURIE. Il Presidente onorario del Premio è Giovanni Solimine. La Giuria generale è composta da: Rita Caprini, Franco Brevini, Patrizia Del Puente, Plinio Perilli, Gianna Marcato, Giovanni Tesio, Tonino Tosto, Salvatore Trovato (Presidente). La Giuria del “Premio Tullio De Mauro” è così composta: Giovanni Ruffino, Salvatore Trovato, Luca Lorenzetti, Mari D’Agostino, Cristina Lavinio.

L’ARCHIVIO. Sin dalla prima edizione, i contributi di “Salva la tua lingua locale” vengono registrati ed entrano a far parte del canale “Memoria immateriale”, il canale YouTube che rappresenta l’inventario on line delle tradizioni italiane: un archivio prezioso, unico nel suo genere, fortemente voluto e continuamente implementato dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Nel corso dei 10 anni dall’attivazione “Memoria immateriale” ha raccolto quasi duemila video e interviste sui temi della Convenzione UNESCO del 2003 (saperi, tradizioni, artigianato, oralità, riti, conoscenze, pratiche sociali, ecc.), con oltre 3 milioni di visualizzazioni, registrate in Italia e all’estero. Disponibile anche l’archivio sonoro del Premio che accoglie le registrazioni audio inviate dai concorrenti delle sezioni poesia inedita e prosa inedita, oltre 200 i contributi disponibili.

L’ANTOLOGIA. Gli elaborati dei vincitori e dei finalisti delle sette categorie, infine, vengono raccolti ogni anno in un’apposita antologia disponibile in formato cartaceo e digitale.