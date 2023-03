Dialogo filosofico alla Biblioteca Gianni Rodari

Dal 24 marzo al 16 giugno 2023, alla alla Biblioteca Gianni Rodari, in via F. Tovaglieri, 237A, si terranno incontri per stimolare alla riflessione e al pensiero critico, a far emergere la creatività, a generare sinergie innovative e ad ampliare le proprie percezioni e i propri orizzonti.

Il termine caffè filosofico (dal francese café philosophique o philo) rimanda agli anni del Settecento, quando era comune riunirsi nei salons e nei café per discutere di argomenti di diversa natura.

Uno dei maggiori conversatori dei principali salotti filosofici dell’epoca era Diderot e, insieme a lui, vi parteciparono anche Montesquieu, Rousseau e Voltaire.

La pratica ha subito varcato i confini nazionali, giungendo anche in Italia, e si è protratta nel corso dei secoli, fino ai nostri giorni. Il caffè filosofico è utile per stimolare nei partecipanti l’attitudine alla riflessione e al pensiero critico, a far emergere la creatività, a generare sinergie innovative, ad ampliare le proprie percezioni e i propri orizzonti, ad insegnare l’arte della dialettica, a creare un senso di comunità in un contesto rilassato e informale. Si svolge attraverso la dinamica del confronto di idee. L’esperto di pratiche filosofiche si occupa di mantenere il focus del gruppo sul tema scelto e di garantire a tutti la possibilità di parlare in un clima di scambio armonioso, evidenziando l’emergere delle idee e tutti gli aspetti filosofici delle loro connessioni. Il 24 sarà presente all’inaugurazione del ciclo di incontri il Direttore del Master in Consulenza Filosofica e Antropologia Esistenziale prof. Guido Traversa dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e Università Europea di Roma. Gli incontri si svolgeranno a cura di un gruppo di counselors filosofici alle ore 17.00: 24 marzo 14 aprile 12 maggio 16 giugno