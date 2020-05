Diario di un biologo nutrizionista al tempo del coronavirus

Dopo più di due mesi di fermo, il 18 maggio ho ripreso a lavorare nel mio studio in via Dei Glicini 86a a Centocelle. Un’attività ridotta dove a farla da padrone è stato il senso di responsabilità mio e dei miei cari utenti.

Ho ripreso gli appuntamenti inviando anche un questionario di raccolta di informazioni finalizzata alle misure di prevenzione dei contagi da virus SARS-CoV-2.

Il giorno dell’appuntamento tutti mi hanno portato il questionario compilato ed io ho fatto trovare loro un ambiente sanificato seguendo alla lettera le direttive del Ministero della Salute.

Nessuno ha usato il bagno, che in pre-covid era molto gettonato.

Ho riscontrato in tutti una certa paura nonostante le mascherine, i guanti, il gel e tutte le altre misure di prevenzione adottate da me e anche da loro.

Sono tutti aumentati di peso causa scarsa attività fisica ed eccesso di cibi calorici. Ho notato però una grande voglia di ripartire verso il benessere fisico.

Ho sofferto la mancanza di abbracci ma ho percepito tanta complicità nei loro sguardi.

Se anche chi mi legge è aumentato di peso in questo periodo di quarantena può trovare qui su Abitarearoma molti miei articoli con consigli per tutti i gusti e per tutte le taglie archiviati all’interno della rubrica La sana alimentazione.