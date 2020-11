Digital Diversity Day 2020

Dal 30 novembre torna l’appuntamento con il Diversity Day in una nuova edizione tutta digitale. Un’occasione unica per studenti e laureati della Sapienza che possono usufruire dell’applicazione della legge 68/99, di scoprire le opportunità di carriera, proporre la candidatura ai manager aziendali e partecipare a numerose iniziative di orientamento e formazione sulla ricerca del lavoro.

Tre settimane di attività online:

dal 30 novembre al 4 dicembre : webinar tematici, live chat con le aziende partecipanti, candidature alle posizioni disponibili o auocandidature;

: webinar tematici, live chat con le aziende partecipanti, candidature alle posizioni disponibili o auocandidature; dal 7 all’11 dicembre : colloqui di orientamento, colloqui di selezione e consulenze individuali, previo appuntamento;

: colloqui di orientamento, colloqui di selezione e consulenze individuali, previo appuntamento; dal 14 al 18 dicembre: colloqui di selezione (solo per chi verrà convocato).

Durante le giornate saranno presenti interpreti LIS.

L’evento si svolgerà tramite la piattaforma di videoconferenza SkyMeeting, sia per i webinar che per i colloqui e si potrà accedere da pc, tablet, smartphone.

Per partecipare all’evento, è necessaria la registrazione attraverso il form online. Vai al form

Aspettando il Digital Diversity Day

Per arrivare preparati al Career Day, lunedì 30 novembre, alle ore 10:30, il Settore per le relazioni con gli studenti con disabilità e con DSA e il Settore Tirocini terranno un seminario online per illustrare:

– il sito web del Diversity Day,

– gli appuntamenti in programma, le modalità di iscrizione ai webinar e ai colloqui.

Inoltre potrai ricevere indicazioni su come scrivere il cv e la lettera di presentazione, in vista dei colloqui di selezione con i Responsabili HR delle aziende partecipanti al Diversity Day.

Per partecipare è necessario iscriversi. Compila il form online