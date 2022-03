Dino Zoff ricevuto da Gualtieri in Campidoglio

Il sindaco Roberto Gualtieri ha ricevuto al Palazzo Senatorio Dino Zoff, il portiere capitano della Nazionale campione del mondo del 1982, nel giorno del suo ottantesimo compleanno.

Zoff e stato premiato in una cerimonia in aula Giulio Cesare con il conferimento della Lupa Capitolina, una delle onoreficenze del Campidoglio.

La cerimonia è stata preceduta da un video omaggio nella sala delle Bandiere, alla presenza dei familiari e di Marco Tardelli, altro campione dei Mondiali ’82.

Friulano di nascita, l’ex numero 1 di Juventus e Napoli, Zoff da anni vive nella Capitale, dove a piu riprese ha allenato la Lazio e la Nazionale.

“Per me e un piacere formulare gli auguri piu cari di compleanno a Dino Zoff da parte di tutta la città, ha scelto di abitare qui da tanti anni, la cosa ci onora. Sono cresciuto vedendo in Zoff – racconta il sindaco Gualtieri – un mito non solo del grande calcio, ma anche di come deve essere lo sport. Penso non sia un caso che in un Paese che si divide su tutto invece tutti siano d’accordo: Zoff è un grandissimo sportivo”.