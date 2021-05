Disruption Marketing di Federico Lazzerini

È uscito da tre settimane il nuovo libro di Federico Lazzerini, “Disruption Marketing” (Mondadori Electa), ed è già in ristampa; in esso racconta come ripensare il concetto di brand e farlo evolvere fino alla costruzione di un’identità personale.

Il libro si prefigge come obiettivi: insegnare ad imprenditori, o aspiranti tali, come utilizzare Marketing, Comunicazione e Innovazione nel nuovo mondo post-covid, correggere vecchie abitudini sbagliate e acquisirne di nuove giuste per godere al meglio il privilegio di vivere nell’epoca delle nuove tecnologie, sfruttandone sapientemente tutte le opportunità.

I giovani devono osare – sostiene l’autore – perché il futuro del business sarà sempre più competitivo e digitale e trasformazioni dirompenti si susseguiranno a un ritmo frenetico. Per chi sa pensare fuori dagli schemi, si tratta di una grandiosa opportunità. Nel volume propone ai lettori la sua chiave strategica per prosperare in un ecosistema digitale sconvolto da una disruption dopo l’altra.

Sottolinea ancora Lazzerini: «Il Digitale ha trasformato radicalmente le nostre relazioni interpersonali, la politica, il business e l’impatto che ha avuto sulle nostre vite è stato così dirompente che, per l’utente finale, l’identità digitale è molto più reale e tangibile di quella fisica».

“Disruption Marketing” è un’originalissima bussola in un mondo che non ha più punti cardinali e vuole dare ‘coraggio’ a chi si sente smarrito: «L’augurio migliore che si possa fare a una persona è quello di vivere in tempi interessanti – conclude – e questi lo sono: il vantaggio che abbiamo noi esseri umani, rispetto a qualsiasi tecnologia, è la flessibilità di pensiero. A patto di sfruttarla».

Federico Lazzerini è uno dei giovani emergenti più importanti nel campo del business e del marketing. Considerato dalla rivista ‘Forbes’ tra gli under trenta ‘più potenti’ in questo ambito, un innovatore e creativo di altissimo livello.

Tra l’altro è fondatore di “Vatican Media”, agenzia di comunicazione che si occupa di campagne di Marketing e Branding a livello nazionale ed internazionale. Per il terzo anno consecutivo ha ottenuto l’alto patronato del Parlamento Europeo con Colors For Peace, charity organizations, fondata a Forte Dei Marmi insieme ad Antonio Giannelli, entità riconosciuta in tutto il pianeta con sedi in cinque continenti.