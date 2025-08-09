Prima disturba i passeggeri, poi si addormenta sul bus: denunciato 52enne

Intorno alle 23 di ieri sera, un uomo di 52 anni è stato denunciato dai Carabinieri per interruzione di pubblico servizio a bordo di un autobus della linea 889 dell’Atac.

Il 52enne, incensurato, ha dato subito segni di alterazione mentre viaggiava sul mezzo pubblico, disturbando gli altri passeggeri.

Dopo essersi addormentato, il conducente, preoccupato che un suo risveglio potesse scatenare reazioni violente o disordini, ha deciso di chiamare il 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in via di Val Cannuta, svegliando l’uomo e procedendo con la denuncia.

L’episodio ha provocato un’interruzione del servizio pubblico, creando disagi ai passeggeri a bordo e agli utenti della linea.

