“Domani è un altro giorno” in scena al teatro Delle Muse per la rassegna CometiAmo

il 1° e il 2 ottobre 2020 al teatro Delle Muse torna in scena “Domani è un altro giorno”, interpretato dagli attori de La Bottega dell’attore, scritto e diretto da Anna Fraioli. Lo spettacolo, questa volta, è inserito all’interno della rassegna CometiAmo, un torneo per le compagnie amatoriali alla prima edizione al teatro di via Forlì 43. La commedia parla di Alessandro, nel momento più buio della sua vita, costretto a trasferirsi in un piccolo appartamento dove l’unica compagna che non l’abbandona mai è la sua malinconia. Si sente perduto tra la paura del domani e la nostalgia del passato; l’unica cosa che vuole fare è vivere in solitudine. Ma a volte gli eventi accadono senza che si possa prevederli: Alessandro scopre un segreto in quella casa che gli potrebbe cambiare l’esistenza. Ma sarà disposto a usarlo?

La rassegna CometiAmo

Dal 12 settembre al 4 ottobre si confronteranno 7 compagnie, ognuna in due repliche di spettacolo di prosa. Nelle serate del 3 e 4 ottobre si saprà chi avrà prevalso, grazie ai voti emessi dalla giuria e dal pubblico. È prevista, sempre nelle due serate finali, anche una contesa tra ben 15 monologhi e 10 corti teatrali, per un totale, alla fine, di un centinaio di artisti che si avvicenderanno sul palco.

Questi 16 giorni di spettacoli sono organizzati da Maurizio Zucchetti e Giuseppe Vitale e dal direttore del Delle Muse Rino Santoro.

L’evento è patrocinato da Roma Capitale e dalla Regione Lazio.

Cometiamo era inizialmente previsto in primavera, presso il Teatro della Cometa, ma poi, per lo scatenarsi dell’emergenza Covid, è stato “dirottato” al teatro Delle Muse per la migliore ampiezza del teatro e per una organizzazione più adatta alle misure di sicurezza sanitarie.

Domani è un altro giorno

1° e 02 Ottobre 2020

Ore 20.45

Biglietti: info@labottegadellattore.it cel: 3923636457

Teatro delle Muse

via Forlì 43, Roma

Scritto e diretto da Anna Fraioli

Interpreti:

Raffaella Ariganello

Alessandro Ciccola

Giulia Desideri

Roberto Guadagnoli

Silvia Organtini

Daniele Pierotti

Eleonora Poggiu

Matteo Simoncelli

Marco Tavani

Collaborano allo spettacolo:

Samantha Giova per le scenografie

Chiara Abbruzzese per le foto di scena

Anna Malloni per i costumi

Tipo Grafico per la grafica locandina