Domenica 27 novembre apertura straordinaria della BNCR (Biblioteca nazionale centrale di Roma)

Domenica 27 novembre 2022 la Biblioteca nazionale centrale di Roma sarà eccezionalmente aperta al pubblico dalle 9:00 alle 19:00.

Sarà possibile fare richiesta di volumi in lettura direttamente ai banconi della distribuzione interni alla Biblioteca, dalle 9:30 alle 16:00. Ogni utente potrà richiedere nel corso della giornata un massimo di 10 monografie e di 6 periodici. Il materiale non potrà essere messo in deposito.

Non sarà attivo il servizio di prenotazioni online e il prestito.

La Biblioteca prevede inoltre un ricco programma di visite guidate dei luoghi e dei tesori custoditi dalla BNCR, del museo della letteratura italiana Spazi900, un convegno e un concerto organizzati dall’Istituto di Bibliografia Musicale (Ibimus). La “Biblioteca IsIAO” – Sala delle collezioni africane e orientali in collaborazione con il Collettivo Tezeta organizza un laboratorio sui materiali della fototeca coloniale riguardanti scuola e istruzione. È gradita la prenotazione scrivendo a biblioteca.isiao@gmail.com.

Presso l’aula didattica si terranno due Laboratori di riciclo creativo alle 11 e alle 16 per bambini dai 5 ai 10 anni. I laboratori riguarderanno il riciclo creativo per la creazione di addobbi di natale, i materiali saranno offerti dal CRAL della Biblioteca e i bambini riceveranno anche un piccolo gadget. Si precisa che è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail: cral.bncr@gmail.com