Domenica del baratto e del laboratorio di percussioni a Pietralata

Perfettamente riusciti i due eventi tenutisi questa mattina 31 ottobre 2021 nella piazza smart di via delle Cave di Pietralata 82.

Organizzati dalla community manager della ditta Planet Idea, nonché responsabile della piazza smart stessa, Elisabetta Di Girolamo, favoriti anche dalla bella e tiepida mattinata, gli eventi hanno visto la partecipazione di numerose persone (adulti e bambini), sia per quanto riguarda lo scambio degli oggetti (il “baratto”, appunto), curato di un gruppo di abitanti del quartiere; sia per quanto concerne il laboratorio di “percussioni”, ad opera dall’Associazione “ Musicasenzafrontiere”, con il maestro Gonzalo Teijeiro; nel quale, specialmente i bambini, non solo si sono divertiti tantissimo con i tamburi (erano presenti anche una piccola violinista ed una chitarrista); ma, con semplici consigli del maestro Teijeiro, hanno imparato alcune regole basilari per suonare “insieme”.

Alcuni di loro hanno anche potuto provare cosa voglia dire fare il “Direttore d’orchestra”, guidando gli altri partecipanti a suonare all’unisono e ricevendo scroscianti applausi per la bravura, spigliatezza e simpatia dimostrati.

Le domeniche del “baratto” avranno un seguito la seconda domenica di ogni mese, a partire dal 14 novembre prossimo.

Speriamo che anche il laboratorio di percussioni possa essere ripetuto; nel qual caso ve ne informeremo anche su questo stesso giornale.

Nelle foto alcuni momenti dei due eventi