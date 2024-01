Don Bosco: Ladri tentanto furto in un supermercato, arrestati

Momenti di paura nel supermercato In’s di piazza Quinto Curzio, dove una coppia di malviventi sono entrati con fare sospetto nel pomeriggio del 25 Gennaio 2024. Tuttavia, il responsabile del supermercato avendo capito le cattive intenzioni dei due sospettati ha provato a fermarli, ma si è ritrovato in poco tempo faccia a faccia con i ladri, la coppia di malviventi ha estratto immediatamente il coltello in loro possesso per poi minacciare di morte l’uomo, scappando tra le vie del quartiere. Un fuga durata poco e finita con l’arresto.

I due, peruviani di 23 e 27 anni, erano entrati in un supermercato rubando una bottiglia di liquore. Sorpresi dal responsabile dell’esercizio commerciale, la coppia è stata bloccata mentre cercava di superare le casse. A quel punto hanno estratto un coltello e spintonato il titolare per poi fuggire a piedi. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze che ha permesso ai carabinieri di Cinecittà di intervenire.

Poco dopo i militari dell’Arma sono riusciti a intercettarli in via Licinio Stolone e a bloccarli. Il 27enne nascondeva la bottiglia appena rubata. I due sono stati accompagnati in caserma e trattenuti, mentre la refurtiva è stata poi riconsegnata al responsabile del supermercato.