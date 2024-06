Dramma a Grottarossa: marito prima accoltella la moglie, poi si suicida

Violenza domestica sfoga in tragedia a Roma: una donna di 53 anni è stata gravemente ferita dal marito che, successivamente, si è tolto la vita. L’episodio è avvenuto nella loro abitazione di via Castel Cellese, nella zona di Grottarossa, intorno alle 14 di mercoledì 26 giugno.

Ferite e grida d’aiuto: la donna, di origini srilankese, è riuscita a scappare dall’appartamento urlando e chiedendo aiuto ai vicini. Era sporca di sangue e presentava diverse ferite sul corpo.

I residenti, allertati dalle sue grida, hanno immediatamente chiamato il 118. Soccorsa dai sanitari, la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Gemelli. Nonostante le gravi condizioni, le sue ferite non sono mortali.

Il marito si impicca: contemporaneamente, i carabinieri della stazione di Tomba di Nerone e della compagnia Trionfale sono intervenuti sul posto.

Una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato il marito, anche lui di 53 anni e di origini srilankese, impiccato.

L’uomo, secondo la ricostruzione, si sarebbe tolto la vita dopo aver aggredito la moglie.

Movente passionale: la pista privilegiata dagli inquirenti è quella di una lite familiare degenerata in tragedia.

A suffragare questa ipotesi, le testimonianze dei vicini di casa, che hanno riferito di aver sentito la coppia discutere animatamente poco prima dell’accaduto.

Indagini in corso: il medico legale è intervenuto sul posto per effettuare un primo esame sul corpo dell’uomo. La Procura, guidata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, ha aperto un’indagine per tentato omicidio.

Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia sul corpo del marito. I carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno ricostruendo i fatti con l’obiettivo di fare luce sulla dinamica del tragico evento.

