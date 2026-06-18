Dramma a piazzale Clodio: trovato morto in strada un uomo di 39 anni. Ipotesi caduta dal balcone

Il dramma si è consumato nel silenzio delle prime ore del mattino, lasciando sotto choc il quartiere Prati.

Nella prima alba di giovedì 18 giugno, il corpo senza vita di un uomo di 39 anni è stato rinvenuto riverso sull’asfalto nella zona di piazzale Clodio, a pochi passi dagli storici studi televisivi di via Teulada.

Una tragedia che ha scosso i residenti e i primi passanti della giornata, costretti a fare i conti con una macabra scoperta prima ancora che la zona si popolasse per l’apertura degli uffici e del vicino tribunale.

Le richieste d’aiuto al Numero Unico delle Emergenze 112 sono arrivate intorno alle prime luci del giorno.

Sul posto sono giunti d’urgenza i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto presumibilmente sul colpo a causa del violentissimo impatto.

I rilievi e l’ipotesi del gesto estremo

I militari dell’Arma hanno immediatamente transennato la strada, isolando l’area attorno al condominio per consentire lo svolgimento dei rilievi scientifici e l’identificazione della vittima.

Per diverse ore, il corpo del 39enne è rimasto coperto da un telo sul marciapiede, sotto gli occhi attoniti e dolorosi dei cittadini che iniziavano a frequentare il quartiere nelle ore centrali della mattinata.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, l’uomo sarebbe caduto dal balcone della propria abitazione, un appartamento situato al secondo piano dello stabile residenziale che affaccia direttamente sulla via.

Gli elementi raccolti nelle ore successive al ritrovamento — tra cui i primi riscontri all’interno dell’appartamento e l’assenza di segni di colluttazione — orientano in modo deciso gli investigatori verso la pista di un gesto volontario.

Salma a disposizione del magistrato

La Procura di Roma è stata immediatamente informata dell’accaduto. Il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’eventuale esecuzione dell’esame autoptico, una procedura di rito necessaria a confermare formalmente le cause del decesso.

I Carabinieri della Compagnia Trionfale proseguono comunque gli accertamenti e l’ascolto di possibili testimoni o familiari per ricostruire le ultime ore di vita del 39enne, nel tentativo di escludere con assoluta certezza il coinvolgimento di terze persone e chiudere definitivamente il fascicolo d’indagine su una mattinata di profondo dolore per la Capitale.

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