Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico In evidenza
Municipi: , | Quartiere:

Dramma al Verano, anziano si spara in auto: l’uomo è morto poche ore dopo

Sul posto il Nucleo Investigativo dei Carabinieri per i rilievi scientifici

Marco Rollero - 26 Giugno 2026

Un colpo di pistola nel silenzio delle prime ore del mattino a ridosso delle mura del cimitero monumentale.

Tragedia sfiorata e momenti di grande apprensione in piazzale del Verano, nel quartiere San Lorenzo, dove un romano di 77 anni è stato trovato gravemente ferito all’interno della propria autovettura parcheggiata.

A far scattare l’allarme, poco dopo le 8:00 di oggi, venerdì 26 giugno 2026, è stato un forte boato che ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona e di alcuni passanti che stavano raggiungendo i posti di lavoro.

Avvicinatisi all’abitacolo della vettura, i testimoni hanno fatto la macabra scoperta, notando l’anziano esanime e coperto di sangue, e hanno allertato immediatamente i numeri d’emergenza delle forze dell’ordine.

La corsa al pronto soccorso e la prognosi riservata

Sul posto sono fiondati nel giro di pochissimi minuti i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza.

Il personale medico ha prestato le prime, disperate cure di rianimazione all’uomo direttamente sul sedile dell’auto per stabilizzarne i parametri vitali.

Una volta messo in sicurezza, il 77enne è stato trasferito a sirene spiegate in codice rosso al vicino Policlinico Umberto I.

L’anziano è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva: dove intorno alle 12:30 circa l’uomo è morto.

I rilievi scientifici dell’Arma: arma regolarmente detenuta

Nel piazzale sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di San Lorenzo e i militari della Compagnia di piazza Dante per transennare la zona e interdire l’accesso al perimetro attorno alla vettura.

Per supportare le indagini e chiarire i dettagli della dinamica, sono arrivati anche gli specialisti del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi tecnico-scientifici e balistici all’interno dell’abitacolo.

L’ipotesi degli investigatori: Secondo i primissimi accertamenti l’arma rinvenuta all’interno della vettura, una pistola, risulterebbe essere regolarmente detenuta dall’anziano.

Gli investigatori dell’Arma stanno lavorando prioritariamente sulla pista di un gesto volontario, sebbene i rilievi e gli accertamenti di rito proseguano a 360 gradi per escludere con certezza il coinvolgimento di terze persone.

Nelle prossime ore i militari cercheranno di scavare nel contesto familiare e personale del 77enne per tentare di risalire alle motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere il tragico gesto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati