Dramma al Verano, anziano si spara in auto: l’uomo è morto poche ore dopo

Un colpo di pistola nel silenzio delle prime ore del mattino a ridosso delle mura del cimitero monumentale.

Tragedia sfiorata e momenti di grande apprensione in piazzale del Verano, nel quartiere San Lorenzo, dove un romano di 77 anni è stato trovato gravemente ferito all’interno della propria autovettura parcheggiata.

A far scattare l’allarme, poco dopo le 8:00 di oggi, venerdì 26 giugno 2026, è stato un forte boato che ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona e di alcuni passanti che stavano raggiungendo i posti di lavoro.

Avvicinatisi all’abitacolo della vettura, i testimoni hanno fatto la macabra scoperta, notando l’anziano esanime e coperto di sangue, e hanno allertato immediatamente i numeri d’emergenza delle forze dell’ordine.

La corsa al pronto soccorso e la prognosi riservata

Sul posto sono fiondati nel giro di pochissimi minuti i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza.

Il personale medico ha prestato le prime, disperate cure di rianimazione all’uomo direttamente sul sedile dell’auto per stabilizzarne i parametri vitali.

Una volta messo in sicurezza, il 77enne è stato trasferito a sirene spiegate in codice rosso al vicino Policlinico Umberto I.

L’anziano è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva: dove intorno alle 12:30 circa l’uomo è morto.

I rilievi scientifici dell’Arma: arma regolarmente detenuta

Nel piazzale sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di San Lorenzo e i militari della Compagnia di piazza Dante per transennare la zona e interdire l’accesso al perimetro attorno alla vettura.

Per supportare le indagini e chiarire i dettagli della dinamica, sono arrivati anche gli specialisti del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi tecnico-scientifici e balistici all’interno dell’abitacolo.

L’ipotesi degli investigatori: Secondo i primissimi accertamenti l’arma rinvenuta all’interno della vettura, una pistola, risulterebbe essere regolarmente detenuta dall’anziano.

Gli investigatori dell’Arma stanno lavorando prioritariamente sulla pista di un gesto volontario, sebbene i rilievi e gli accertamenti di rito proseguano a 360 gradi per escludere con certezza il coinvolgimento di terze persone.

Nelle prossime ore i militari cercheranno di scavare nel contesto familiare e personale del 77enne per tentare di risalire alle motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere il tragico gesto.

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