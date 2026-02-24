Dramma della povertà a Colli Aniene: 58enne trovata morta nella sua baracca

Un risveglio amaro, nel gelo dell’alba romana, ha portato alla luce l’ennesimo dramma degli “invisibili”. Una donna di 58 anni, originaria della Bosnia, è stata trovata priva di vita questa mattina, martedì 24 febbraio, all’interno della baracca di fortuna dove viveva da tempo nel quartiere Colli Aniene.

L’allarme lanciato dagli amici

A scoprire il corpo sono stati altri cittadini senza fissa dimora che condividevano con lei la dura realtà della strada.

Preoccupati dal fatto che la donna non rispondesse più alle chiamate sul cellulare, i compagni si sono recati presso il suo rifugio in viale Palmiro Togliatti, a ridosso dell’innesto con l’autostrada A24.

Una volta giunti sul posto, hanno fatto la tragica scoperta, allertando immediatamente il 112.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto, intorno alle prime luci dell’alba, sono intervenuti i Carabinieri della stazione Roma Tor Sapienza.

I militari hanno identificato la vittima, una donna incensurata che non risultava avere precedenti o segnalazioni alle forze dell’ordine.

Il personale sanitario del 118, giunto insieme ai militari, non ha potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto poche ore prima del ritrovamento.

Le cause del decesso

Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri, sul corpo della 58enne non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

La morte sarebbe dunque riconducibile a cause naturali, aggravata probabilmente da patologie pregresse di cui la donna soffriva e dalle condizioni di estremo disagio in cui era costretta a vivere.

La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata. Sarà l’esame autoptico, disposto dall’autorità giudiziaria, a stabilire con esattezza le cause della morte.

