Dramma sfiorato a Pontecorvo: 50enne precipita con il Parapendio, ma gli alberi lo salvano

Salvato dalla vegetazione circostante, ha riportato soltanto una frattura al piede in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Questa è la terribile vicenda vissuta da un uomo di cinquant’anni proveniente da Roma, che nella mattinata di oggi Venerdì 24 Maggio si era deciso a seguire la sua grande passione per il volo, dirigendosi verso il sud della provincia di Frosinone.

Durante il suo volo sopra i cieli di Pontecorvo, nella zona di Mandarino, con il suo parapendio, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo dell’aeromobile, precipitando in picchiata verso terra.

Fortunatamente, il suo impatto con il suolo è stato ammortizzato dalla densa vegetazione circostante, evitando così un esito tragico. L’intera scena è stata osservata da un abitante del luogo, che ha immediatamente allertato le autorità competenti.

Sul posto dell’incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del servizio di emergenza 118.

Nonostante la drammaticità della situazione, il cinquantenne è stato rinvenuto cosciente e in buone condizioni generali, con una frattura al piede come unica lesione rilevante. Successivamente è stato trasportato con urgenza presso un ospedale locale per ricevere le cure necessarie.

