Droga e degrado al Quarticciolo: maxi sequestro di crack, quattro arresti

Il Quarticciolo resta sotto la lente delle forze dell’ordine. Da settimane, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina stanno intensificando i controlli in questa periferia della Capitale, nel quadro delle direttive del Prefetto Lamberto Giannini e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’obiettivo è chiaro: contrastare degrado e illegalità. E nelle ultime ore, il pugno duro ha dato i suoi frutti.

Droga lanciata dalla finestra: tre arresti in via Ostuni

Il primo blitz è scattato in via Ostuni, dove i Carabinieri della Stazione di Tor Tre Teste hanno colto in flagrante tre uomini, italiani tra i 34 e i 52 anni, già noti alle forze dell’ordine.

Tra loro, un 35enne che lo scorso febbraio aveva preso parte all’accerchiamento di una pattuglia dell’Arma, durante un’operazione antidroga.

I militari li hanno sorpresi mentre lanciavano dosi di crack direttamente dalla finestra a chi passava per strada. Un sistema di spaccio collaudato, ma che stavolta non è sfuggito ai controlli serrati.

Dopo aver individuato l’appartamento da cui partivano i “lanci”, i Carabinieri hanno fatto irruzione, trovando 71 dosi di crack, per un totale di quasi 37 grammi, pronte per essere vendute.

A completare il quadro, 1.335 euro in contanti, probabilmente frutto della loro attività illecita. Per loro, le manette sono scattate immediatamente.

Crack nella cassetta delle lettere: fermato un 22enne in via Manfredonia

Non è tutto. Sempre nelle ultime ore, un’altra operazione ha portato all’arresto di un giovane pusher in via Manfredonia.

Qui i Carabinieri, durante un controllo in un condominio, hanno notato qualcosa di sospetto: una cassetta postale contenente droga.

Approfondendo le verifiche, i militari sono riusciti a risalire all’appartamento collegato a quella buca delle lettere e a chi la utilizzava: un 22enne romano, già noto alle forze dell’ordine.

Nella sua abitazione è stata trovata la chiave della cassetta postale, che nascondeva ben 90 dosi di crack. Non solo: durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di un ulteriore involucro con 33 grammi della stessa sostanza e 1.120 euro in contanti. Anche per lui il destino è stato segnato: arresto immediato.

Gli arresti

Tutti gli arresti sono stati convalidati e i quattro spacciatori sono stati tradotti in carcere.

