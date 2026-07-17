Droga nelle auto a noleggio e vedette in bici: sei arresti tra Ostia e Acilia, smantellate le piazze dello spaccio

Auto a nolo trasformate in cassaforti mobili della droga con doppifondi tra i sedili, androni condominiali usati come depositi temporanei all’insaputa dei residenti e piazze di spaccio sorvegliate da vedette per scambiare dosi in pochi secondi.

È la radiografia del mercato dello stupefacente sul litorale romano emersa dall’ultima maxi-operazione della Polizia di Stato. Gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno inferto un duro colpo alle reti locali, arrestando sei persone gravemente indiziate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa ha permesso di togliere dalle strade del quadrante sud-ovest della Capitale 100 grammi di cocaina, oltre 270 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e migliaia di euro in contanti.

Il finto corriere del catering con 10mila euro nel divano

Il primo colpo di scena è avvenuto durante un banale controllo stradale in viale Enrico Ortolani, ad Acilia. I poliziotti hanno intimato l’alt a una Fiat Panda a noleggio guidata da un romano di 32 anni.

Il suo nervosismo ha spinto gli agenti a perquisire l’abitacolo: nel portaoggetti c’erano 725 euro in contanti. L’uomo ha provato a giustificarsi dicendo che si trattava degli incassi per delle consegne di catering, ma senza avere alcuna bolletta o documento con sé.

La smentita è arrivata smontando l’auto:

Nel covo mobile: Nascosti nelle intercapedini della carrozzeria, tra i sedili posteriori e i poggiatesta, c’erano 41 involucri di cocaina.

In casa: La successiva perquisizione nell’appartamento dell’uomo ha svelato il vero quartier generale. Nel cuscino del divano erano nascosti altri tre pacchetti di polvere bianca, un bilancino e ben 10.000 euro in contanti. Per il 32enne sono scattate immediatamente le manette.

Sempre ad Acilia, le segnalazioni dei residenti hanno portato all’arresto di un giovane pusher “trasfertista” che usava le siepi di un cortile residenziale come magazzino.

I poliziotti lo hanno appostato e bloccato mentre recuperava un sacchetto con 39 involucri di hashish (221 grammi). In casa sua è spuntata anche la “tussy”, la costosa e pericolosa cocaina rosa che sta prendendo piede nelle zone della movida, insieme a 130 euro.

La trappola di via Vasco de Gama: lo scambio in diretta sotto gli occhi delle Volanti

Gli altri quattro arresti sono stati messi a segno dalle Volanti in altrettanti blitz mirati:

Il controllo in via Molteni: Gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo una coppia. Nel cruscotto viaggiavano quattro dosi di cocaina e 51 grammi di hashish, mentre la donna nascondeva nella borsa i contanti dello spaccio.

Il supermarket di via Vasco de Gama: A Ostia Nuova, i poliziotti hanno assistito in diretta a una compravendita perfettamente orchestrata.

Un cliente è arrivato in bicicletta, ha pagato una vedetta ferma all’angolo e quest’ultima ha fatto un cenno al pusher, che ha tirato fuori la dose da un nascondiglio stradale. I due spacciatori sono finiti a Regina Coeli, mentre il cliente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Tutti gli arresti e i sequestri effettuati dagli agenti del X Distretto sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria di Roma.

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