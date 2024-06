Due arresti al Pigneto: rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Nel corso di un’operazione congiunta, gli investigatori del Commissariato di Porta Maggiore hanno arrestato un 37enne maliano accusato di rapina e lesioni.

L’uomo è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che lo hanno ripreso mentre aggrediva un uomo al Pigneto per rubargli il telefono e il portafoglio.

La vittima, dopo aver inseguito il rapinatore, era stata a sua volta aggredita e derubata di 500 euro. Gli agenti, coordinati dalla Procura di Roma, hanno raccolto ulteriori prove e ottenuto l’emissione di una misura cautelare in carcere.

Il 37enne è stato rintracciato in una casa abbandonata in via Casilina Vecchia e arrestato.

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: arrestato un 48enne

Sempre a Porta Maggiore, un 48enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’uomo, dopo aver aggredito un uomo e una donna, si è scagliato contro gli agenti che erano intervenuti per sedare la rissa, ferendone uno.

Il 48enne è stato arrestato e portato negli uffici di polizia. La Procura di Roma ha convalidato l’arresto e l’uomo si trova ora a disposizione della magistratura.

