Due persone arrestate a Mentana, sequestrati 10 chili di hashish

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno notato degli strani movimenti; in particolare il 25enne, a bordo di una moto, era in giro per le vie di Mentana con al seguito un borsone; giunto nella zona dei Casali di Mentana il giovane ha incontrato il 31enne, a cui ha consegnato un pacchetto, preso dal suo borsone.

A quel punto i Carabinieri insospettiti, sono entrati in azione, constatando che all’interno del borsone del biker vi fossero oltre 9 kg di hashish, mentre un chilo era appena stato consegnato al 31enne romano.

I successivi approfondimenti presso le abitazioni dei due giovani, hanno consentito ai militari di rinvenire e sequestrare un altro mezzo chilo di hashish a casa del 31enne e materiale di confezionamento presso l’appartamento del 25enne.

Per questo motivo, i due indagati sono stati arrestati dai Carabinieri e condotti presso il carcere di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, che ha convalidato l’arresto di entrambi.

Il risultato, frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, è ulteriore testimonianza della particolare attenzione posta dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

