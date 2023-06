È nato “ROMA5 PODCAST”, nuovo canale di comunicazione per il territorio

“Il Municipio Roma V è lieto di annunciare l’atteso lancio del nuovo canale di diffusione “ROMA5 PODCAST”. Presentata dal presidente del Municipio Mauro Caliste, la prima puntata del podcast “4pxV, quattro passi per il Quinto – Periferie che parlano” offrirà un’affascinante prospettiva sulla storia del nostro territorio e dei suoi personaggi storici, nonché un’immersione nelle vie e nei luoghi intramontabili che rendono il V un luogo unico. “4pxV è stato creato con l’obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale del nostro Municipio – dichiara il presidente Caliste – offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di scoprire le storie affascinanti che si celano dietro le strade e i personaggi che hanno contribuito a plasmare il nostro territorio nel corso dei secoli”.

Ogni venerdì, il presidente del Municipio Roma V, in compagnia di un “personaggio”, condurrà gli ascoltatori in un affascinante viaggio attraverso il passato, svelando aneddoti, curiosità e retroscena che rendono i nostri luoghi ancora più affascinanti e ricchi di significato. Dai monumenti più celebri alle stradine meno conosciute, dai personaggi storici ai luoghi emblematici, questo podcast offrirà un’esperienza avvincente e coinvolgente per tutti gli amanti della storia e della cultura e del territorio. Gli ascoltatori potranno godere di un nuovo episodio ogni venerdì, e ognuno di essi sarà ricco di dettagli affascinanti che consentiranno loro di immergersi completamente nella storia del Municipio Roma V. Invitiamo tutti i cittadini e gli appassionati di storia a sintonizzarsi su “4pxV, quattro passi per il Quinto – Periferie che parlano ” e a condividere questa nuova avventura con amici, familiari e colleghi. Unisciti a noi per scoprire il fascino senza tempo del nostro territorio e per celebrare le storie che hanno forgiato la nostra comunità.

Qui il link: https://www.spreaker.com/show/4pxv-quattro-passi-per-il-quinto https://www.spreaker.com/user/17162716/4pxv-01-la-rustica-lucrezia_1