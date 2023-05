Ecco come sarà il C2 Open Indoor Rowing Championships Italy 2023

Il 9 maggio 2023 a Roma nella Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano si è svolta la conferenza stampa di Presentazione del C2 Open Indoor Rowing Championships Italy

Al tavolo della Presidenza: Danilo Cassoni, Maurizio Leone, Alessandro Onorato, Fabio Salerno, Vito Cozzoli, Giovanbattista Venditti, Carol Lucas.

La ventunesima edizione del C2 OPEN ITALY è alle porte, e quest’anno si svolgerà in una nuova location. Dopo l’edizione virtuale del 2021 e quella del ventennale del 2022, che si è tenuta allo Stadio dei Marmi, nel 2023 l’evento avrà luogo presso SAPIENZASPORT, il centro sportivo dell’Università di Roma “Sapienza”.

Due giornate di gare all’insegna dell’agonismo e del divertimento, che vedranno sfidarsi gli atleti su distanze di 2000m, 500m e staffetta 4x500m. Ci saranno anche competizioni riservate agli atleti Special Olympics sul tempo di 1 minuto.

Il programma dei C2 OPEN prevede: • Sabato 20 maggio 2023 – inizio gare alle ore 11:00 (in base alle iscrizioni l’orario potrà subire delle variazioni) con le gare riservate ad Allievi e Cadetti e a seguire il C2 Open Sprint Championship con gare sui 500 metri.

Domenica 21 maggio 2023 – inizio gare alle ore 9:00 sulla distanza di 2000 metri per poi proseguire con il C2 Campionato Speciale e a concludere la staffetta 4x500m C2 Open Team Championship. Scarica il bando:

Challenge Filippo Mondelli: con le Fiamme Gialle per ricordare un campione del canottaggio italiano.

Il mondo del canottaggio e dell’indoor rowing non dimentica i suoi campioni. Nell’ambito dei C2 Open Championships 2023 si svolgerà la seconda edizione Challenge “Filippo Mondelli” per ricordare il giovane canottiere, campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia, prematuramente scomparso a soli 26 anni, a causa di un terribile male.

Dopo il successo della prima edizione, svoltasi esclusivamente in modalità online dal 24 al 29 aprile 2022 e che ha raccolto la cifra di €10.500, devoluta all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, sabato 20 maggio l’evento, fortemente voluto dalle Fiamme Gialle, club nel quale Mondelli è cresciuto e ha gareggiato, sarà riproposto all’interno Sapienza Sport di Via delle Fornaci di Tor di Quinto e anche in modalità virtuale. La prova online potrà essere effettuata liberamente nei giorni compresi tra il 15 e il 20 maggio.

L’ A.S.D. C2 Team Italy e la Federazione Italiana Canottaggio che ha concesso il patrocinio saranno al fianco delle Fiamme Gialle nell’organizzazione. Il Challenge Mondelli anche per quest’anno sarà aperto a tutti, tesserati e non, agonisti e amatori, dagli Under 12 agli Over 80. A differenza della prima edizione che prevedeva la distanza di 500 metri, quest’anno il Challenge si disputerà sul percorso a tempo di un minuto e chiunque, in ogni angolo del mondo dispone di un remoergometro, potrà partecipavi. L’intero ricavato sarà devoluto alla ricerca sul cancro. Al termine della competizione le classifiche saranno pubblicate sui siti web: www.fiammegialle.org, www.canottaggio.org, www.worldrowing.com e www.concept2.it.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZONE: Sabato 20 maggio 2023 *Ore 12:00 C2 Open Rowerg Championship Under 14 2023 Gare individuali su 1500 – 1000 metri C2 Open Team Championship Under 14 Gare a Staffetta con squadre da 4 su 2000 metri (4 x 500m) C2 Open Sprint Championship /… Gare individuali su 500 metri Domenica 21 maggio 2023 *Ore 09:00 C2 Open Rowerg Championship 2023 Gare individuali su 2000 metri *Ore 11:00 C2 Campionato Speciale Prove individuali a tempo – 1 minuto *Ore 11:30 C2 Open Team Championship Gare a Staffetta con squadre da 4 su 2000 metri (4 x 500m).