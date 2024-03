Viaggiando lungo l’Aniene nel tratto tra il GRA e piazza Gola

In occasione della giornata internazionale della azioni per i fiumi – informa l’assessora all’Ambiente Federica Desideri – con Massimiliano Umberti insieme ad alcune associazioni firmatarie del Contratto di Fiume per l’Aniene: Retake Roma, VARA cammino dell’Aniene, Insieme Per l’Aniene APS, Tipiattivi e Roma Adventure, Collettivo L’Aquila Reale abbiamo percorso il tratto del Fiume Aniene nel IV Municipio tra il GRA e Piazza Gola. Un’occasione per verificare lo stato dei luoghi e per effettuare il campionamento delle acque nell’ambito del progetto finanziato dal programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne.

Una giornata di lavoro per il nostro territorio, tante idee tanti spunti per proseguire nella sfida per rendere il nostro municipio più sostenibile”.

GALLERIA DI FOTO DAL PROFILO FACEBOOK DELL’ASSESSORA FEDERICA DESIDERI

