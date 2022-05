Nel quartiere San Lorenzo dal 2 al 5 giugno si svolgerà EireneFest – Festival del libro per la pace e la nonviolenza.

Saranno quattro giorni di presentazioni di libri, workshop, incontri, film.

I temi attorno a cui ruoterà il programma del festival sono la cultura della nonviolenza e della nondiscriminazione, l’abolizione delle armi nucleari, l’aspirazione a un Mediterraneo luogo di pace e collaborazione, la cura del pianeta.

EireneFest aprirà il 2 giugno, per festeggiare insieme la Festa della Repubblica Multietnica. Sarà un momento essenziale per ribadire la necessità di una Repubblica inclusiva, nondiscriminatoria, aperta alla diversità.

Il festival si svolgerà in diversi luoghi del quartiere di San Lorenzo a Roma.

Qui il programma completo: https://www.eirenefest.it/programma-festival/#