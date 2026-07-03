Elicotteri e cinofili blindano Ostia e l’idroscalo: 5 arresti e 159 identificati

Un dispiegamento massiccio di forze, terra e cielo, per infliggere un nuovo colpo alle piazze di spaccio del litorale romano. I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno portato a termine un capillare servizio straordinario di controllo del territorio, concentrando i blitz nei complessi di edilizia popolare storicamente più complessi: piazza Gasparri, via Franco Fasan, via dell’Idroscalo e via Forni.

L’operazione ad alto impatto è stata condotta in stretta sinergia con le linee guida strategiche tracciate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nell’ambito dell’ultimo Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per blindare le vie d’accesso ai fortini della droga, i militari si sono avvalsi del supporto specialistico delle Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.) della Compagnia Aeroporti di Roma, del Nucleo Elicotteri di Roma Urbe – che ha sorvolato la costa per ore – e dei cani antidroga del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria.

Droga nei palazzoni: sequestrate dosi di crack e cocaina

Il setacciamento dei cortili e degli androni dei palazzoni popolari di Nuova Ostia ha consentito l’arresto in flagranza di due pusher.

Sotto i sequestri dei Carabinieri sono finite oltre 100 dosi pronte alla vendita di cocaina e crack, unitamente a 870 euro in contanti, considerati l’incasso immediato dell’attività di spaccio mattutina. Altri tre soggetti sono finiti in manette in esecuzione di pregressi provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale di Roma.

Il bilancio delle denunce a piede libero conta invece 8 indiziati: 5 risponderanno di detenzione di stupefacenti, uno è stato sorpreso fuori casa violando gli arresti domiciliari, mentre gli ultimi due sono stati bloccati rispettivamente per furto e per ricettazione, poiché trovati in possesso di chiavi alterate e grimaldelli per scassinare serrande o automobili.

Cani antidroga nei parchi: caccia ai clienti del pizzo

Il monitoraggio dei consumatori: Grazie al fiuto infallibile delle unità cinofile, i Carabinieri hanno eseguito una serie di bonifiche preventive nelle aree verdi e nei punti di ritrovo rionali, intercettando ben 19 assuntori di sostanze stupefacenti.

Nei loro confronti è scattata la segnalazione formale all’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura, accompagnata dal sequestro amministrativo di decine di dosi da consumo di hashish e crack.

Il dispositivo di controllo ha virato anche sulla sicurezza stradale lungo i principali assi viari di Ostia. I posti di blocco attivati dai militari hanno portato all’identificazione di 159 persone e alla verifica di 87 autoveicoli.

Le irregolarità riscontrate al Codice della Strada sono state pesanti: 27 contravvenzioni elevate per un ammontare complessivo di 11.855 euro di sanzioni, con diversi veicoli sprovvisti di assicurazione o revisione stradale obbligatoria. I presidi dei Carabinieri sul litorale proseguiranno per tutto il fine settimana.

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