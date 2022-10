Emiliano Pompei ci ha lasciato

Abbiamo appreso dalla società sportiva ASD Tor Tre Teste il nome del ragazzo rimasto coinvolto nel tragico incidente stradale. domenica scorsa su via di Tor Tre Teste, vicino a dove abitava. Un giovane molto conosciuto a Centocelle. Faceva il rappresentante di prodotti edili, ma il calcio era la sua vera passione

“Ci addolora – dice la Società sportiva di calcio – comunicare che è venuto improvvisamente a mancare un membro della nostra famiglia, Emiliano Pompei, giovane istruttore della scuola calcio.

Ci stringiamo al dolore dei suoi cari e, affranti per questa grave perdita,

Questo perché era un grande amico di Simone Sperduti, per chi non se lo ricorda, anche lui vittima di un incidente aveva venti anni e a bordo del suo scooter alla stessa ora ma del 24 agosto è stato travolto dalla Opel Meriva condotto da un poliziotto all altezza del raccordo anulare – Prenestina

I due ragazzi che frequentavano l’Ambrosoli a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, hanno tragicamente perso la vita sulle strade della capitale”.