Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport del Municipio XIII di Roma. Il 27 febbraio 2023 è venuto a mancare improvvisamente il presidente della Commissione Sport, Scuola, Cultura e Politiche Giovanili del Municipio Roma XIII Aurelio Enrico Gandolfi. Aveva 39 anni.

“Esprimo a nome mio personale, del Presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola e di tutto il movimento sportivo del XIII Municipio il più sincero cordoglio, umano e istituzionale, per la scomparsa di Enrico Gandolfi.

Nell’ultimo mese – dichiara Antonio Ranalli Fiduciario CONI Lazio XIII Municipio Roma Capitale – avevo visto diverse volte Enrico, sia in occasione della commissione sport che per altre iniziative.

Un ragazzo preparato e disponibile, che aveva preso a cuore le problematiche delle società sportive del territorio. In particolare, si stava occupando di un bando che riguardava sport e disabilità.

Il suo impegno, il suo altruismo, la lunga esperienza nello scoutismo, l’impegno associazionistico e l’esperienza di consigliere municipale, pur in un momento così particolare e difficile, saranno ricordati da tutti”.

Fiaccolata e veglia

Stasera, martedì 28 febbraio, ci sarà una fiaccolata nel quartiere Aurelio che partirà sotto casa del Conte (come veniva chiamato Enrico dai molti amici e conoscenti) a via Cardinale Mistrangelo 59 alle ore 21 ed arriverà alla chiesa di S. Pio V dove vi sarà una veglia “per condividere – spiega tramite Facebook Luca Sorbello – questo momento buio con la famiglia, gli amici, il gruppo scout e chiunque l’abbia conosciuto ed amato.

Per chi lo vorrà in uniforme scout”.

Minuto di silenzio in Campidoglio

L’assemblea capitolina oggi si è aperta con un minuto di silenzio.

Così la consigliera del Pd in Campidoglio, Giulia Tempesta: “Non ci sono parole per tragedie cosi’ grandi. Ieri è venuto a mancare Enrico Gandolfi, consigliere del partito democratico in Municipio XIII, ma prima di tutto un ragazzo, un compagno appassionato, sempre disponibile. Da presidente della commissione Cultura mai ha fatto mancare il suo contributo e supporto, ha rappresentato degnamente le istituzioni.

Dagli scout della comunità di San Pio V e Madonna del Riposo, fino ai banchi del municipio XIII.

Alla famiglia, alla mamma, al fratello Riccardo, ai suoi amici voglio rivolgere a nome del Partito democratico il nostro affetto più sincero e la nostra vicinanza.

Un abbraccio anche alla presidente Sabrina Giuseppetti, a tutti i consiglieri del tredicesimo municipio e a tutto il Pd del tredicesimo municipio. Perdiamo un amico e un compagno di valore, che la terra ti sia lieve Enrico”.

I ricordi e il cordoglio

«Lascia che sia fiorito

Signore, il suo sentiero.

Quando a te la sua anima,

e al mondo la sua pelle

dovrà riconsegnare.

Quando verrà al tuo cielo,

là dove in pieno giorno

risplendono le stelle».

Le compagne e i compagni di Aurelio in Comune si stringono al dolore della famiglia e degli amici, per la prematura e ingiusta scomparsa di Enrico Gandolfi.

Lo ricordiamo come protagonista, attivo e attento, della vita delle comunità dei nostri quartieri. Nelle istituzioni, nel suo partito, nell’AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani.

Lo piangiamo come persona, sensibile e generosa.

Buon viaggio, Enrico.

“Una terribile tragedia l’improvvisa scomparsa di Enrico Gandolfi, consigliere di appena 39 anni del XIII Municipio. Ci lascia una persona di grande valore, sempre disponibile e attento ai bisogni della comunità. Mi stringo al dolore dei familiari e dei tanti amici che lo piangono” così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Una brutta notizia per Roma e per tutta la comunità democratica.

Per tutti noi è un enorme dolore e una grave perdita per la nostra città. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari” il Gruppo Partito Democratico Assemblea Capitolina.

“L’impegno di Enrico per rendere Roma una città più giusta è l’impegno di ciascuno di noi e continueremo a onorarlo, anche in suo ricordo” l’assessore comunale alla Cultura Miguel Gotor.