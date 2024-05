Erbaggi (Fd’I), valutare impatto gestione risorse umane Ama su risanamento aziendale

E’ necessario capire “se il piano di rilancio di Ama spa iniziato a giugno del 2022, davanti allo sforzo organizzativo che si prospetta in vista del Giubileo, stia proseguendo nella direzione giusta e se le i piani di carriera ed avanzamento siano in linea con le logiche della partecipata e dal piano di risanamento e riorganizzazione dei processi aziendali avviati”.

Queste le ragioni che hanno portato Stefano Erbaggi, consigliere del Comune di Roma di Fd’I, a presentare una interrogazione al sindaco Gualtieri e alla Giunta capitolina, al fine di valutare l’impatto della gestione risorse umane sul piano di risanamento aziendale.

“Per queste ragioni – spiega Erbaggi – ho richiesto di avere la documentazione attestante la procedura relativa alla pesatura delle posizioni organizzative di primo livello, con l’individuazione dei requisiti richiesti e la determinazione dei criteri per l’attribuzione dei corrispondenti emolumenti;

le richieste inviate dalla Funzione Risorse Umane ed Organizzazione ad ogni funzione aziendale per acquisire i fabbisogni formativi; il numero dei dipendenti coinvolti in specifici piani formativi rientranti nel Contratto di Espansione con indicazione del titolo del percorso formativo e il riferimento della struttura di appartenenza;

il numero complessivo dei corsi di formazione e dei piani formativi predisposti e presentati a Fonservizi, afferenti anche quelli relativi al Contratto di Espansione; la documentazione attestante l’affidamento alla società che deve gestire in termini di progettazione, avvio e rendicontazione i piani formativi afferenti il Contratto di Espansione;

il numero complessivo dei piani formativi, comprensivi di quelli rientranti nel Contratto di Espansione, rendicontati al Fondo Interprofessionale Fonservizi al fine dell’ottenimento del rimborso pari all’80 per cento dei costi per attività formative in precedenza sostenuti da Ama”, conclude il consigliere Erbaggi.

