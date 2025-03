Eseguita la chiusura di tre chioschi di fiori al Cimitero del Verano

E’ di questa mattina un’operazione della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Sapienza presso l’area in prossimità del cimitero del Verano.

Gli agenti hanno dato esecuzione a una determinazione dirigenziale del Municipio che disponeva la chiusura di tre chioschi di fiori nella zona, i quali , da accertamenti eseguiti, risultavano con licenza scaduta, occupando 1/3 del mercato dei fiori presente sul posto.

La merce rivenuta è stata posta sotto sequestro per poi essere conferita all’Ama per la distruzione, in quanto deperibile, mentre per i gestori dei banchi sono scattate sanzioni per oltre 5 mila euro.

