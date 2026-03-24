Esquilino: fermato 34enne molesto. Era già colpito da espulsione

Momenti di tensione nel rione Esquilino, dove nella giornata di ieri gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) della Polizia Locale sono intervenuti per fermare un uomo che stava creando disagi tra residenti e passanti.

Si tratta di un cittadino marocchino di 34 anni, trovato in evidente stato di alterazione alcolica mentre disturbava chi transitava nella zona.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo non era nuovo a episodi simili: già noto nel quartiere, in più occasioni avrebbe danneggiato auto in sosta nel tentativo di introdursi all’interno per trovare riparo durante la notte.

Privo di documenti e di permesso di soggiorno, il 34enne è stato accompagnato negli uffici della Polizia Locale per gli accertamenti di rito e l’identificazione tramite rilievi fotodattiloscopici. Le verifiche hanno fatto emergere un dettaglio rilevante: a suo carico risultava già un decreto di espulsione, mai eseguito.

Per questo motivo è scattata la denuncia, insieme a un nuovo ordine di allontanamento dal territorio.

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