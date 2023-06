Estate a Roma Nord. Musical e spettacoli teatrali tra La Storta, Cesano, Isola Farnese, Labaro e Grottarossa

“Manca poco alla seconda edizione di “E_state insieme in XV” la rassegna estiva del nostro Municipio che per il secondo anno consecutivo intratterrà la cittadinanza con musical e spettacoli teatrali tra i quartieri di La Storta, Labaro, Grottarossa e nei due borghi di Isola Farnese e Cesano.

Cinque appuntamenti gratuiti a cura della Compagnia Teatrale “Controtempo Theatre” e della Compagnia Teatrale “MAG” dell’ente di produzione culturale “Imprenditori di Sogni”, che il 16 -17- 24 e 28 giugno e sabato 9 luglio andranno in scena con i due spettacoli teatrali “Romeo e Giulietta” e “Il Mercante di Venezia” e il musical “La Maledizione dei Caraibi”.

Dopo il successo dell’estate scorsa e gli eventi della rassegna natalizia che hanno raccolto i residenti di Roma Nord nelle nostre periferie e nei quartieri più centrali, torniamo quest’anno con una nuova programmazione culturale estiva che valorizzerà i due Borghi con spettacoli teatrali itineranti e vivacizzerà le piazze e le strade dei quartieri più periferici con tre spettacoli per il grande pubblico. Sarà anche un’occasione in più per il resto della città per conoscere il Municipio XV”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.

Roma, 6 giugno 2023

Di seguito tutti gli appuntamenti:

16/06/23 ore 21, Piazzale della Cattedrale, La Storta, Musical “La Maledizione dei Caraibi” della compagnia teatrale “MAG” distribuito da IDS – Imprenditori di Sogni

17/06/23 ore 20.30, Borgo di Cesano, Spettacolo Teatrale “Romeo e Giulietta” della compagnia teatrale “Controtempo Theatre”

24/06/23 ore 20.30, Borgo di Isola Farnese, Spettacolo Teatrale “Il Mercante di Venezia” della compagnia teatrale “Controtempo Theatre”

28/06/23, ore 21.00, Via Brembio, Labaro, Musical “La Maledizione dei Caraibi” della compagnia teatrale “MAG” distribuito da IDS – Imprenditori di Sogni

9/07/23, ore 21.00, Parco Papacci, Grottarossa, Musical "La Maledizione dei Caraibi" della compagnia teatrale "MAG" distribuito da IDS – Imprenditori di Sogni