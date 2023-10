Estranea (canzone) di Maria Pia Quintavalla al Pentatonic

Domenica 5 novembre 2023, alle ore 17 presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – Roma Incontro con Maria Pia Quintavalla e il suo libro Estranea (canzone). Nuova edizione riveduta, puntoacapo 2022

Conversa con l’autrice Anna Maria Curci

Maria Pia Quintavalla, nata a Parma, vive a Milano. I suoi libri: Cantare semplice (Tam Tam 1984); Lettere giovani (Campanotto 1990); Il Cantare (ivi 1991); Le Moradas (Empiria, 1996); Estranea (canzone) (Manni 2000); Corpus solum (Archivi del ‘900 2002); Album feriale (Archinto 2005); Selected Poems (Gradiva, N.Y. 2008); China (Effige 2010); I Compianti (ivi 2013, 2015); Vitae (La Vita felice 2017); Quinta vez (Stampa2009 2018). Cura dal 1985 la rassegna nazionale Donne in poesia e le sue antologie; ha ideato le rubriche Scrivere al buio, Le Silenziose, Muse, Autori Resurrezioni, Essere autrici-essere curatrici; ha curato il convegno Bambini in rima, Atti (su Alfabeta 1988) e successive dispense per la Fabbri. Fra i più recenti convegni: Coppie del ’900 in poesia (Palatina, Parma 2018). Collabora a Book City. Tra i Premi: Cittadella, Alghero Donna, Città S. Vito, Contini, Alda Merini, Pontedilegno, Città di Como, Europa in versi, cinquina Viareggio. Tra le antologie, figura in: Braci, a cura di Arnaldo Colasanti (Bompiani 2020); La Poesia italiana degli anni Ottanta, a cura di Sabrina Stroppa, UNITO, Pensa Ed. È inclusa nella Poetry Sound Library, curata da Giovanna Iorio. Collabora alla L.u.d., alla S.I.L., alla rubrica Poeti critici, Università Aix Marseille. Redattrice di Menabò, fa parte della Giuria Premio Terre d’ulivi “Riconoscere una storia”. Cura laboratori di lingua italiana a Lettere, Univ. agli Studi di Milano, dal 1992.

